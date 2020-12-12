Большая утрата для всей культуры: Путин скорбит в связи с кончиной Гафта

Пресс-сектерарь президента России Дмитрий Песков передал слова соболезнования от Владимира Путина родным актера Валентина Гафта, а также всем почитателям его таланта. Народный артист РСФСР скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Прощание с деятелем культуры пройдет 15 декабря в театре «Современник», где он служил более 50 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.





«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — сказал Песков.





Соболезнования семье и близким Валентина Гафта также выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел большой актер <…> Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько…» — написал градоначальник на своей странице в Instagram, уточнив, что Гафта похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.