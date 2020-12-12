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Большая утрата для всей культуры: Путин скорбит в связи с кончиной Гафта
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Большая утрата для всей культуры: Путин скорбит в связи с кончиной Гафта

Соболезнования семье и близким актера также выразил мэр Москвы Сергей Собянин

Пресс-сектерарь президента России Дмитрий Песков передал слова соболезнования от Владимира Путина родным актера Валентина Гафта, а также всем почитателям его таланта. Народный артист РСФСР скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Прощание с деятелем культуры пройдет 15 декабря в театре «Современник», где он служил более 50 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.


«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — сказал Песков.


Соболезнования семье и близким Валентина Гафта также выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел большой актер <…> Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько…» — написал градоначальник на своей странице в Instagram, уточнив, что Гафта похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище. 


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Виктор Рыжков, художественный руководитель театра «Современник», где артист служил с 1969 года, сообщил, что прощание с актером пройдет на сцене театра. «Прощание пройдет обязательно на сцене театра, где он служил», — сказал он.


Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин назвал Валентина Гафта потрясающим актером и блестящим мастером, а исполненные им роли «шедеврами». «У Валентина Иосифовича было множество талантов. Он читал прекрасные стихи, эпиграммы, у него была очень твердая гражданская позиция высокого уровня. Его работа над ролью — это урок для многих поколений актеров», — сказал он РИА Новости.


Калягин отметил, что ему довольно часто приходилось играть с Гафтом в кино и театре, а в обычной жизни они дружили и, встречаясь, «были рады пообщаться, поделиться». «Ушел еще один большой актер, крупная личность. Огромная потеря для театра и для культуры вообще. Мои самые искренние соболезнования супруге, близким и друзьям Валентина Иосифовича», — добавил глава СТД.


Умер актер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни 12 декабря 2020
Dailystorm - Умер актер Валентин Гафт

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служил в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.


В начале августа 2019 года Гафт перенес инсульт. После лечения его перевели в реабилитационный центр. Врачи отмечали, что актеру предстоит долгий процесс восстановления.


#гафт #калягин #путин #собянин
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