Умер актер Валентин Гафт

Умер актер и театральный режиссер Валентин Гафт, ему было 85 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на жену деятеля культуры народную артистку России Ольгу Остроумову. Информацию о кончине Гафта подтвердили в московском театре «Современник». Причины смерти актера не называются. Похоронят народного артиста РСФСР 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.





«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала агентству супруга актера.





«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта... » — говорится на странице театра «Современник» в Facebook.