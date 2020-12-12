Умер актер Валентин Гафт

Умер актер и театральный режиссер Валентин Гафт, ему было 85 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на жену деятеля культуры народную артистку России Ольгу Остроумову. Информацию о кончине Гафта подтвердили в московском театре «Современник». Причины смерти актера не называются. Похоронят народного артиста РСФСР 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала агентству супруга актера.
«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта... » — говорится на странице театра «Современник» в Facebook.
Актера похоронят в Москве 15 декабря, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правительстве столицы. «Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», — цитирует издание своего собеседника.
В начале августа 2019 года Гафт перенес инсульт. После лечения его перевели в реабилитационный центр. Врачи отмечали, что актеру предстоит долгий процесс восстановления. В ноябре 2020-го Остроумова сообщала, что состояние ее супруга стабильное.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служил в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.