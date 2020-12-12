В России за последние сутки выявлено 28 137 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 137 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 625 848. Вылечились от коронавируса за 24 часа 26 118 россиян. С начала пандемии справились с болезнью 2 085 958 человек. Число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 560, до 46 453. В настоящий момент в стране болеют коронавирусом 493 447 человек.
По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место по-прежнему занимает Москва — 6622 больных. За столицей следуют: Санкт-Петербург — 3776 случаев, Подмосковье — 1393, Нижегородская область — 501, Республика Карелия — 428, Архангельская область — 405, Свердловская область — 401, Воронежская область — 387, Ростовская область — 376.
Столица также лидирует по числу победивших COVID-19 пациентов — 5890. На втором месте — Санкт-Петербург (2369), на третьем — Московская область (970). В Ленинградской области выздоровели 643 больных, Архангельской — 607, Хабаровском крае — 429, Нижегородской области — 427, Республике Карелия — 409.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 12 декабря достигло 71 108 819. Жертвами инфекции стали 1 595 286 человек. Лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 США — 15 851 014 заболевших и 295 522 скончавшихся. На втором месте — Индия (9 826 775 и 142 628), на третьем — Бразилия (6 836 227 и 180 437). Россия занимает четвертую и 10-ю позиции соответственно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. 11 августа успешно прошел регистрацию препарат «Спутник V». 10 декабря независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» назвал вакцину безопасной и сообщил об эффективности в 96%. Такие высокие показатели после первой прививки означают, что она может стать однокомпонентной.