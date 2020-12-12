В России за последние сутки выявлено 28 137 новых случаев COVID-19

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».





Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. 11 августа успешно прошел регистрацию препарат «Спутник V». 10 декабря независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» назвал вакцину безопасной и сообщил об эффективности в 96%. Такие высокие показатели после первой прививки означают, что она может стать однокомпонентной.