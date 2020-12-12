Лавров оценил «геометрию» мировых держав будущего

В современном мире происходит процесс формирования многополярности, и после многолетней гегемонии Запада невозможно решать политические и экономические проблемы в одиночку, заявил в интервью Гостелерадио Ирана глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что Европа больше не может претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве и европейские политики стремятся восстановить евроатлантическую солидарность, которую возглавят США.





«Не столько мировое развитие «смещается» с Запада на Восток, сколько происходит процесс формирования объективной многополярности в современном мире. После пятисотлетней гегемонии Запада и колониализма уже невозможно решать все вопросы в мировой экономике, определять мировую политику в одиночку», — сказал Лавров, отвечая на просьбу ведущего оценить новую «геометрию» мировых держав в ближайшем будущем.





Глава МИД РФ подчеркнул, что в последнее время отмечаются попытки со стороны Запада затормозить процесс формирования многополярности в современном мироустройстве. «Процесс формирования многополярности необратим. Историю остановить нельзя. Но наблюдаем попытки затормозить этот процесс. В последнее время западные коллеги поняли, что нельзя полностью восстановить однополярный мир, как того хотят американцы и их союзники», — уточнил дипломат.





Лавров отметил появление признаков отсутствия у Европы самостоятельности в решении внешнеполитических вопросов. «Европейцы, к сожалению, все больше подают сигналы о том, что они не могут претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве, и все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности, чтобы и США вернулись в Европу», — добавил он.





По мнению Лаврова, если этот процесс продолжится, то Европа перестанет быть одним из центров новой системы международных отношений. «Тогда в интересах США, сохранив свое влияние на Европу, постараться максимально сократить количество других претендентов на то, чтобы быть полюсом в новой мировой системе», — отметил глава российского дипведомства.





По его словам, западные страны считают своим главным противником и угрозой стремительно развивающийся Китай. «С общечеловеческой точки зрения очень странно объявлять КНР угрозой всему западному миру за то, что она развивает свою экономику, поднимает благополучие своих граждан, более эффективно обеспечивает свою безопасность. Это менталитет, доставшийся из прошлой эпохи, с которым нужно расставаться», — считает Лавров.