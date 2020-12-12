Новости
Новости
St
Лавров оценил «геометрию» мировых держав будущего
Новости

Лавров оценил «геометрию» мировых держав будущего

По мнению главы МИД РФ, процесс многополярности в современном мироустройстве необратим, несмотря на сопротивление Запада

В современном мире происходит процесс формирования многополярности, и после многолетней гегемонии Запада невозможно решать политические и экономические проблемы в одиночку, заявил в интервью Гостелерадио Ирана глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что Европа больше не может претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве и европейские политики стремятся восстановить евроатлантическую солидарность, которую возглавят США.


«Не столько мировое развитие «смещается» с Запада на Восток, сколько происходит процесс формирования объективной многополярности в современном мире. После пятисотлетней гегемонии Запада и колониализма уже невозможно решать все вопросы в мировой экономике, определять мировую политику в одиночку»,сказал Лавров, отвечая на просьбу ведущего оценить новую «геометрию» мировых держав в ближайшем будущем.


Глава МИД РФ подчеркнул, что в последнее время отмечаются попытки со стороны Запада затормозить процесс формирования многополярности в современном мироустройстве. «Процесс формирования многополярности необратим. Историю остановить нельзя. Но наблюдаем попытки затормозить этот процесс. В последнее время западные коллеги поняли, что нельзя полностью восстановить однополярный мир, как того хотят американцы и их союзники», — уточнил дипломат.


Лавров отметил появление признаков отсутствия у Европы самостоятельности в решении внешнеполитических вопросов. «Европейцы, к сожалению, все больше подают сигналы о том, что они не могут претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве, и все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности, чтобы и США вернулись в Европу», — добавил он.


По мнению Лаврова, если этот процесс продолжится, то Европа перестанет быть одним из центров новой системы международных отношений. «Тогда в интересах США, сохранив свое влияние на Европу, постараться максимально сократить количество других претендентов на то, чтобы быть полюсом в новой мировой системе», — отметил глава российского дипведомства.


По его словам, западные страны считают своим главным противником и угрозой стремительно развивающийся Китай. «С общечеловеческой точки зрения очень странно объявлять КНР угрозой всему западному миру за то, что она развивает свою экономику, поднимает благополучие своих граждан, более эффективно обеспечивает свою безопасность. Это менталитет, доставшийся из прошлой эпохи, с которым нужно расставаться», — считает Лавров.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Лавров рассказал о главном для внешней политики России событии за 15 лет

Это осознание Западом того, что РФ — самостоятельная держава, для которой на первом месте всегда будут свои интересы 10 декабря 2020
Dailystorm - Лавров рассказал о главном для внешней политики России событии за 15 лет

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что научился не обращать внимания на обвинения со стороны западных стран: это его «не колышет». Президент напомнил, что нападки на него идут с 2000 года, но для обеспечения интересов страны он «превращается в функцию», и поэтому критика в его адрес теряет свою силу. Глава государства подчеркнул, что самая важная для него цель — обеспечение интересов российского народа и государства.


#лавров #мид #иран
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»