В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и ребенка

На северо-востоке Москвы под окнами многоэтажного дома найдены тела мужчины и пятилетнего ребенка с характерными при падении с высоты травмами. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР). По данным СМИ, они могли выпасть с одного из верхних этажей. На месте происшествия работает следственная группа. Проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.





«Утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Мира в Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в заявлении пресс-службы ГУ СКР по Москве.





На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.





По информации источников «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, погибший мужчина был отцом ребенка. Они выпали из окна одного из верхних этажей, добавил собеседник издания. По его словам, перед этим между супругами произошла ссора.