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В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и ребенка
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В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и ребенка

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего

На северо-востоке Москвы под окнами многоэтажного дома найдены тела мужчины и пятилетнего ребенка с характерными при падении с высоты травмами. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР). По данным СМИ, они могли выпасть с одного из верхних этажей. На месте происшествия работает следственная группа. Проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.


«Утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Мира в Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты»,говорится в заявлении пресс-службы ГУ СКР по Москве.


На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.


По информации источников «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, погибший мужчина был отцом ребенка. Они выпали из окна одного из верхних этажей, добавил собеседник издания. По его словам, перед этим между супругами произошла ссора.


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В Новой Москве женщина выбросила с 13-го этажа грудного ребенка подруги

На месте происшествия работают следователи, прокуратура, медики и полиция 4 декабря 2020
Dailystorm - В Новой Москве женщина выбросила с 13-го этажа грудного ребенка подруги

В городе Сатка Челябинской области 9 декабря трехлетняя девочка умерла от переохлаждения, оставшись в неотапливаемых сенях частного дома. По словам матери малышки, дочь сама ночью встала из кроватки. Пользователи соцсетей не поверили версии женщины, обвинив ее в аморальном поведении и призвав линчевать за смерть ребенка. СКР возбудил против женщины уголовное дело. Региональный детский омбудсмен Евгения Майорова сообщила Daily Storm, что в курсе трагедии, но ввиду занятости будет устанавливать все обстоятельства позже.


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