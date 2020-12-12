Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии «мудрости и смелости» по иску Техаса

Президент США Дональд Трамп обвинил Верховный суд страны в отсутствии «мудрости и смелости» после отклонения иска генпрокурора Техаса о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов. Глава Белого дома отметил, что судьи «действительно подвели» его, однако американский народ заслуживает ответов, которые лучше получить поздно, чем никогда.





«Верховный суд действительно подвел нас. Нет мудрости, нет смелости! — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Американский народ заслуживает ответов. Лучше поздно, чем никогда».





Ранее Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к четырем колеблющимся штатам (Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину), который поддержали Трамп, 17 штатов и большинство республиканцев. Иск был нацелен на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит 14 декабря определить следующего президента страны.





Генпрокурор Техаса в иске в Верховный суд заявил, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин нарушили нормы относительно обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. Поэтому он просит признать итоги выборов президента в этих четырех штатах недействительными.





Накануне подачи иска в Верховный суд член Палаты представителей Техаса республиканец Кайл Бидерманн предложил провести в стране референдум по выходу из состава США. По мнению Бидерманна, федеральное правительство вышло из-под контроля и уже «не представляет ценности техасцев». Он обязался подать законопроект, который позволит жителям штата высказать свою позицию по этому вопросу. При этом депутат сопроводил сообщение в Twitter хештегом #Texit, составленным, скорее всего, по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из Европейского союза.