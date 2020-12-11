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В Техасе предложили референдум по выходу из состава США
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В Техасе предложили референдум по выходу из состава США

Генпрокурор штата ранее подал иск к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину насчет отмены итогов выборов президента

Член Палаты представителей Техаса республиканец Кайл Бидерманн предложил провести в стране референдум по выходу из состава США. По мнению Бидерманна, федеральное правительство вышло из-под контроля и уже «не представляет ценности техасцев».


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«Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства», — написал политик в своем Twitter.


При этом Бидерманн сопроводил сообщение хештегом #Texit, вероятно, составленном по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из Европейского союза.


Разговор о референдуме для признания независимости Техаса происходит с 1990-х. В законодательные органы США уже поступали прошения о проведении голосования. В частности, такие объединения, как Техасское националистическое движение, неоднократно поддерживали выход штата из состава США.


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Генпрокурор Техаса Кен Пакстон ранее заявил в иске в Верховный суд, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин нарушили нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. Поэтому Пакстон просит признать итоги выборов президента США в данных четырех штатах (где победу одержал Джо Байден) недействительными.


17 американских штатов, у власти которых находятся республиканцы, подали в Верховный суд страны обращение в поддержку иска Техаса. Штат поддержали Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Все они подали обращение как так называемые друзья суда — внешние заинтересованные лица, не являющиеся сторонами дела, которые могут доносить до суда свое мнение относительно разбирательства.


Кроме того, более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии подписались под совместным обращением в поддержку поданного Пакстоном иска. «В этом обращении мы как члены Конгресса выражаем свою обеспокоенность, разделяемую многими миллионами наших избирателей, по поводу того, что неконституционные нарушения, допущенные в ходе президентских выборов 2020 года, ставят под сомнение их итоги и честность американской избирательной системы», — указывается в тексте их обращения.


В связи с иском генпрокурора Техаса могут быть оспорены более 60 мест в коллегии выборщиков. Это фактически поставит под вопрос победу Байдена на выборах в США в целом. Кроме того, действующий президент страны Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Пакстоном иск.


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Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. По данным штаба демократов и некоторых американских СМИ, политик набрал достаточно поддержки избирателей, чтобы получить более 270 голосов в электоральной коллегии, что позволит ему занять пост главы государства.


Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента Джо Байдена. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению он не будет. Политик также сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».


#техас #штаты #референдум #сша
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