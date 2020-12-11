В Техасе предложили референдум по выходу из состава США

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон ранее заявил в иске в Верховный суд, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин нарушили нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. Поэтому Пакстон просит признать итоги выборов президента США в данных четырех штатах (где победу одержал Джо Байден) недействительными.





17 американских штатов, у власти которых находятся республиканцы, подали в Верховный суд страны обращение в поддержку иска Техаса. Штат поддержали Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Все они подали обращение как так называемые друзья суда — внешние заинтересованные лица, не являющиеся сторонами дела, которые могут доносить до суда свое мнение относительно разбирательства.





Кроме того, более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии подписались под совместным обращением в поддержку поданного Пакстоном иска. «В этом обращении мы как члены Конгресса выражаем свою обеспокоенность, разделяемую многими миллионами наших избирателей, по поводу того, что неконституционные нарушения, допущенные в ходе президентских выборов 2020 года, ставят под сомнение их итоги и честность американской избирательной системы», — указывается в тексте их обращения.





В связи с иском генпрокурора Техаса могут быть оспорены более 60 мест в коллегии выборщиков. Это фактически поставит под вопрос победу Байдена на выборах в США в целом. Кроме того, действующий президент страны Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Пакстоном иск.