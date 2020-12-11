«Оторопь берет»: Путин призвал аккуратно бороться с «богом хайпа» на федеральных каналах

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что редко смотрит телевизор, но когда это получается, то его «оторопь берет». Так он прокомментировал слова журналистки Марины Ахмедовой, заявившей, что на федеральных каналах ради «бога хайпа» плюют в людей, унижают и выгоняют их из студии. Глава государства заявил, что тоже считает это недопустимым, но жестко ограничивать такие вещи нельзя, только аккуратно.





Ахмедова, как сообщается на сайте Кремля, где опубликована стенограмма встречи, заявила, что на российском телевидении отсутствуют морально-этические нормы. Она также затронула и вопрос соцсетей, где растет «травля и агрессия», признавшись, что испытала подобное на себе. Общественный деятель в этой связи напомнила о драке родителей в Санкт-Петербурге после ссоры в чате и убийстве мужчины в Волгограде в результате аналогичного конфликта.





«На федеральных каналах, в политических ток-шоу ведущие и гости, честное слово, плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии. И все это, понятно, делается исключительно ради трафика и ради денег», — сказала журналистка.





«Но знаете, мне в последнее время кажется, что для некоторого, конечно, количества людей старый бог умер, а ему на смену пришел новый бог по имени всемогущий хайп, которому люди поклоняются, а он им в ответ выдает деньги, трафик, новых подписчиков», — добавила она.





По ее мнению, нужно повышать культурный уровень граждан при помощи государства. Для этого, по ее мнению, нужно ввести «неписаный закон» на телевидении: не приглашать скандальных женщин, бьющих детей, и не платить им деньги за эфир.