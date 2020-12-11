«Оторопь берет»: Путин призвал аккуратно бороться с «богом хайпа» на федеральных каналах

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что редко смотрит телевизор, но когда это получается, то его «оторопь берет». Так он прокомментировал слова журналистки Марины Ахмедовой, заявившей, что на федеральных каналах ради «бога хайпа» плюют в людей, унижают и выгоняют их из студии. Глава государства заявил, что тоже считает это недопустимым, но жестко ограничивать такие вещи нельзя, только аккуратно.
Ахмедова, как сообщается на сайте Кремля, где опубликована стенограмма встречи, заявила, что на российском телевидении отсутствуют морально-этические нормы. Она также затронула и вопрос соцсетей, где растет «травля и агрессия», признавшись, что испытала подобное на себе. Общественный деятель в этой связи напомнила о драке родителей в Санкт-Петербурге после ссоры в чате и убийстве мужчины в Волгограде в результате аналогичного конфликта.
«На федеральных каналах, в политических ток-шоу ведущие и гости, честное слово, плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии. И все это, понятно, делается исключительно ради трафика и ради денег», — сказала журналистка.
«Но знаете, мне в последнее время кажется, что для некоторого, конечно, количества людей старый бог умер, а ему на смену пришел новый бог по имени всемогущий хайп, которому люди поклоняются, а он им в ответ выдает деньги, трафик, новых подписчиков», — добавила она.
По ее мнению, нужно повышать культурный уровень граждан при помощи государства. Для этого, по ее мнению, нужно ввести «неписаный закон» на телевидении: не приглашать скандальных женщин, бьющих детей, и не платить им деньги за эфир.
Президент в ответ сообщил, что полностью солидарен с позицией Ахмедовой. Однако, по его словам, нужно учитывать одну вещь: в таких случаях есть «очень тонкая грань» между свободой слова и ответственностью за распространение этой информации.
«Вот здесь ключевое слово — культура. Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах», — сообщил он.
«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи», — подчеркнул президент.
Путин выразил надежду, что в России культурный уровень, в том числе на телевидении, будет постепенно подниматься и россиян перестанут шокировать, а также «корежить их сознание».
«В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко, и нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я именно так к этому и отношусь. Какие-то из ряда выходящие вещи — наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Будем действовать аккуратно, будем обязательно в этом направлении работать», — резюмировал он.
10 декабря глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным член совета Николай Сванидзе задал вопрос, почему не заведено уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Сванидзе в беседе с Daily Storm сообщил, что он не задавал вопроса, а предложил возбудить дело об отравлении гражданина РФ, чтобы понять, из-за чего основатель ФБК чуть не умер. Историк также отметил, что отсутствие такого дела наносит урон репутации страны, на что президент, по его словам, заявил, что Москва ничего не может сделать без ответа Берлина.
Также на встрече Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова в целом все понятно: исполнители и заказчики найдены. Однако глава государства считает возможной «доработку» в расследовании этого преступления.