«Быдло», «идиоты», «пэтэушники»: кто из артистов делил людей на нормальных и не очень

Участник «Квартета И» Леонид Барац в одном из своих интервью откровенно обозначил свое отношение к людям. По его мнению, это... «преимущественно *****». «Если честно говорить, я разочаровывался постепенно, но понял, что 90% — к сожалению, идиоты. Бывают хорошие идиоты, бывают плохие идиоты. Люди, которые не анализируют, не сопоставляют», — рассказал музыкант, добавив, что есть и те, кто компенсируют эти «90», и, возможно, все наши роли на земле заранее распределены. То есть если вам выпало быть бомжом или сумасшедшим, это надо принять как данность. А ведь подобные высказывания звучат среди артистов уже не первый раз! Давайте вспоминать!
«Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало»
Если Леонид Барац считает идиотами 90% жителей земли, то лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в этом плане чуточку снисходительнее. На самом деле, полагал он год назад, только 80%.
«Мы можем на какие-то вещи, политические в том числе, смотреть под разным углом. Но, как ни странно, когда говорим о культуре. Для меня это важно. Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном: давайте запретим орать по телевизору! Запретим орать одновременно нескольким выступающим, потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80% населения земли — идиоты», — заявил артист. А потом добавил, что его самого в этой категории точно нет. «Себя я зачислил в оставшиеся 20%», — пояснил он, еще вряд ли представляя, какая потом будет буря.
По мнению Андрея Вадимовича, за последние годы в общественном сознании произошли необратимые изменения. Если раньше, услышав ту же песню «Машины времени» «Битва с дураками», все только радовались и даже не думали принимать ее на свой счет, то сейчас дружно бросаются «оскорбляться» даже по незначительному поводу. К тому же если бы они были чуть более образованными, то знали бы, что слова про людей принадлежат не ему, а Эдгару По: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты — идиоты». Увы, в этом плане, считает музыкант, так ничего и не изменилось, вот только «не надо все это проецировать на бедных россиян и бедного Макаревича».
«Самое удивительное, что дураки плодятся»
Практически то же самое чуть позже повторит продюсер Бари Алибасов, когда в 2019 году журналисты усомнятся в том, что он отравился «Кротом», отхлебнув его из бутылочки, поразительно напоминающей ту, в которой продают сок. То есть как это нет, возмутился шоумен. Не было ни госпитализации, ни комы, в которой он провел две недели, ни тяжелого восстановления?!
«Открою маленькую тайну, — поведал артист. — Дураков со времен появления планеты Земля всегда было огромное количество. И самое удивительное — они плодятся. Ну мало ли идиотов на свете, кто как реагирует и комментирует. Люди разные!»
Интересно, что, поставив человечеству столь серьезный диагноз, Бари Каримович теперь словно продолжает искать этому подтверждение, вновь и вновь удивляя нас разнообразием своей жизни и провоцируя на какую-нибудь реакцию. Приключения алибасовского кота Чучи, из-за которого ребятам из «На-На» когда-то пришлось лезть в одну постель и делать голую фотосессию с фанаткой, — это еще так, разминочка. Бывало и похлеще. Чего стоит история с передозировкой виагрой, которую артисту подсунула обезьянка Маша, или недавние амуры со стриптизершой Викой. Так и хочется воскликнуть: «Милый Бари Каримыч, да верим мы, верим! Вы только успокойтесь, ладно? Все будет хорошо!»
«Я-то думал, вы порядочные и культурные люди»
Похоже, не очень доволен своими согражданами и актер Дмитрий Дюжев, пожаловавшийся на то, что они проявляют к нему недостаточное уважение. Как-то раз артиста не пропустили без очереди на посадку в самолет, хотя у него был билет в бизнес-класс, а это уже преференции. Никто не уступил. Люди из эконома сказали: «А что это у нас звезды вот так лезут?»
«Сколько было случаев: на самолете мы чуть не разбились, при съемках трюка на танке я на ржавую арматуру в болоте наткнулся рукой, шрам навсегда остался. Это всегда с риском для жизни, и ты живешь той идеей, что — Димка, тебе холодно, тебе страшно, тебе зыбко, ты трясешься? Забудь, тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны, иди, порви свою грудь! Сделай все, что просят от тебя люди. Погибни сейчас, но будь лучшим. Будь на высоте, не допускай фальши, — переживал актер. — И потом я оказываюсь среди этих самых зрителей — и место мое «в последнем вагоне»? О чем мы тогда вообще? Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете! Оказывается, получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите».
«Я-то думал, вы это все как порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне (ведь как у нас культивируют, так сказать, образ народа) смотрите и понимаете, — восклицал Дмитрий. — А оказывается...»
«В полку Макаревича и Каспарова пополнение? — уточнили россияне. — Очередь была общая, как и в супермаркете. И неважно, что вы покупаете: коньяк за 20 евро или бутылку «Агдама». Зря Дюжев обиделся — времени не хватает не только артистам, но и простым смертным».
Правда, позже инцидент был улажен: артист заверил, что злился только на тех, кто его не пропустил. Но осадок все-таки остался...
«Просто жирная свинота»
А вот — история с участием Алены Водонаевой, которая почему-то очень недолюбливает людей с лишним весом, хотя, казалось бы, какая разница? Однажды она сняла на видео случайно повстречавшуюся ей девушку и назвала ее... как вы думаете, кем?
«Жесть какая, ну вот что в голове у этой бабы, вот как можно так одеться с такой фигурой. Просто жирная свинота в короткой розовой юбочке», — заявила ведущая.
«Если вы толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Не делайте из себя посмешище в публичных местах», — пожаловалась актриса — так, как будто бы люди только и делают, что читают ее психологические экзерсисы, но почему-то упорно игнорируют советы.
«Как же можно так оскорблять человека! Что с вами?» — возмутилась тогда одна из подписчиц. А другая пояснила, что ничего удивительного. Это стиль поведения! Иначе кто бы ее вспомнил после «Дома-2»?
Сама Алена Водонаева хоть и пыталась объясниться, выглядело это не очень. Как предположила она, на нее обиделись те, кто тоже имеет такие проблемы.
«Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!»
Еще один герой нашей подборки — актер Алексей Серебряков, которого пару лет назад затравили за его высказывание в адрес россиян. Артисту довелось побывать в гостях у Юрия Дудя, где он взял и рубанул всю свою правду-матку.
«Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов 90-х годов, — поведал мужчина. — Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!»
«А когда вы сталкивались с этим в последний раз?» — уточнил журналист. «Да, собственно говоря, сегодня, — ответил Серебряков. — Дал взятку гаишнику. Я нарушил немножко... Я не хотел тратить время, а он так хотел этой взятки... А я подумал: «Может, у него трое детей, черт его знает».
«Совсем заигрался парень, — писали шокированные россияне, — ну нормально так, че».
Что говорил сам артист? «Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? — поинтересовался он. — Я что сказал, то и сказал».
«Такое впечатление, что там все быдло и пэтэушники из Бутово»
Но это Серебряков. Алексей Панин взял за выборочную совокупность людей поближе: живущих не за 30-70 километров от Москвы, а на ее окраине. Поводом для этого стала программа «Что было дальше?», посвященная Никите Джигурде. Ведущие так жестко иронизировали над звездой фильма «Любить по-русски», что Алексей не выдержал!
«Какое же количество идиотов у нас на телевидении и в медиапространстве! Такое впечатление, что все быдло и пэтэушники из Бутово оказались на российском телевидении, — заявил Панин. — Не смешно, тупые шутки. Задорнов, Жванецкий, естественно, в гробу переворачиваются от этих лиц, я не знаю, известные ли они люди? Никита им пытается серьезно, а они даже не понимают, о чем идет речь. Общество упырей».
Забавно, но первыми обиделись отнюдь не «лица», а жители вышеупомянутого района. Мол, а чем ему Бутово-то не угодило — что Северное, что Южное? «Оно, конечно, не в Испаниях, — вежливо пишут в Сети, — но вполне пригодно для жизни. Пусть приезжает, пусть познакомится с нашими «пэтэушниками»! Обещаем, что не обидим».