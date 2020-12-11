«Быдло», «идиоты», «пэтэушники»: кто из артистов делил людей на нормальных и не очень

Участник «Квартета И» Леонид Барац в одном из своих интервью откровенно обозначил свое отношение к людям. По его мнению, это... «преимущественно *****». «Если честно говорить, я разочаровывался постепенно, но понял, что 90% — к сожалению, идиоты. Бывают хорошие идиоты, бывают плохие идиоты. Люди, которые не анализируют, не сопоставляют», — рассказал музыкант, добавив, что есть и те, кто компенсируют эти «90», и, возможно, все наши роли на земле заранее распределены. То есть если вам выпало быть бомжом или сумасшедшим, это надо принять как данность. А ведь подобные высказывания звучат среди артистов уже не первый раз! Давайте вспоминать!

«Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало»

Если Леонид Барац считает идиотами 90% жителей земли, то лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в этом плане чуточку снисходительнее. На самом деле, полагал он год назад, только 80%.

«Мы можем на какие-то вещи, политические в том числе, смотреть под разным углом. Но, как ни странно, когда говорим о культуре. Для меня это важно. Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном: давайте запретим орать по телевизору! Запретим орать одновременно нескольким выступающим, потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80% населения земли — идиоты», — заявил артист. А потом добавил, что его самого в этой категории точно нет. «Себя я зачислил в оставшиеся 20%», — пояснил он, еще вряд ли представляя, какая потом будет буря.

По мнению Андрея Вадимовича, за последние годы в общественном сознании произошли необратимые изменения. Если раньше, услышав ту же песню «Машины времени» «Битва с дураками», все только радовались и даже не думали принимать ее на свой счет, то сейчас дружно бросаются «оскорбляться» даже по незначительному поводу. К тому же если бы они были чуть более образованными, то знали бы, что слова про людей принадлежат не ему, а Эдгару По: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты — идиоты». Увы, в этом плане, считает музыкант, так ничего и не изменилось, вот только «не надо все это проецировать на бедных россиян и бедного Макаревича».