Автор сказки о Шойгу: Он был такой шалунчик!

– Зоя Кыргысовна, не каждый рискнет написать такой эпос. Расскажите, как он появился?





– А тут все просто: всюду ковид, люди сидят дома, вот я и подумала, почему не потратить это время с пользой? В основу книги положены материалы музыкально-этнографической экспедиции в урочище Манчурек: мне посчастливилось пообщаться с живым носителем фольклора этих мест Шорааном Ооржаком, который так красиво исполнял детские сказки, что мне захотелось написать свою собственную! Она о потомках кужугетов. Одного из тувинских племен.





– Кажется, я понимаю, к чему вы это: Шойгу – как раз из этого рода?





– Да, есть такое местечко, которое называется Кара-Хол и подарило нам много талантливых людей. Среди потомков кужугетов были и сказители, и композиторы, и мастера горлового пения. И отдельная гордость – Сергей, которого у нас в Туве все очень любят и всегда ждут, когда он приедет.





– То есть вы с ним знакомы? Каким он был в детстве?





– Знакомы. Когда я училась в музыкальном училище, его школа находилась прямо возле нас. Он очень любил природу. Все время ездил в какие-то походы, работал в экспедициях, а еще хорошо рисовал, отлично играл на гитаре и увлекался поэзией. Родители сделали все, чтобы их сын вырос человеком, достойным носить имя своего рода! Это легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и всей России.