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Строители «Северного потока — 2» должны под Новый год закончить укладку газопровода
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Строители «Северного потока — 2» должны под Новый год закончить укладку газопровода

Достраивать участок будет российское судно-трубоукладчик «Фортуна»

Российский трубоукладчик «Фортуна» начал достраивать «Северный поток — 2». Судно будет укладывать участок газопровода до конца декабря 2020-го, так как Германия позволила возобновить работы до Нового года. Об этом сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.


«Фортуна» уложит участок газопровода в 2,6 километра на глубине менее 30 метров. Как заявили в компании, вся деятельность ведется исходя из полученных разрешений. По данным сервиса MarineTraffic, российское судно «Фортуна» сопровождают суда «Катунь» и «Балтийский исследователь».


5 декабря в Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии сообщили, что все работы по укладке газопровода должны проходить в Балтийском море с 5 по 31 декабря.


При этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил в беседе с «Известиями», что строителям потребуется от одного до полутора месяцев для завершения укладки газопровода.

 

«Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — «Фортуна» и «Академик Черский», — сообщил Юшков.


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Bloomberg: Новые санкции США против «Северного потока — 2» призваны успокоить Германию

Экономические меры ударят по страховщикам и сертификаторам, работающим с российскими судами 11 ноября 2020
Dailystorm - Bloomberg: Новые санкции США против «Северного потока — 2» призваны успокоить Германию

9 декабря США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2». Как уже объявляли в Конгрессе ранее, ограничения будут теперь вводиться в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также инициатива предусматривает санкции против фирм, которые обслуживают принимающие участие в строительстве суда.


«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения санкций США, из-за которых швейцарская Allseas отказалась работать над проектом дальше. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в начале 2020 года заверил, что газопровод будет достроен силами РФ.


#германия #северный поток — 2 #газопровод
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