Строители «Северного потока — 2» должны под Новый год закончить укладку газопровода

Российский трубоукладчик «Фортуна» начал достраивать «Северный поток — 2». Судно будет укладывать участок газопровода до конца декабря 2020-го, так как Германия позволила возобновить работы до Нового года. Об этом сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.





«Фортуна» уложит участок газопровода в 2,6 километра на глубине менее 30 метров. Как заявили в компании, вся деятельность ведется исходя из полученных разрешений. По данным сервиса MarineTraffic, российское судно «Фортуна» сопровождают суда «Катунь» и «Балтийский исследователь».





5 декабря в Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии сообщили, что все работы по укладке газопровода должны проходить в Балтийском море с 5 по 31 декабря.





При этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил в беседе с «Известиями», что строителям потребуется от одного до полутора месяцев для завершения укладки газопровода.

«Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — «Фортуна» и «Академик Черский», — сообщил Юшков.