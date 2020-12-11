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Дзен-фрукт в Венгрии, «отец баскетбола» и кошмар диабетика из Фукусимы: секреты истории персиков
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Дзен-фрукт в Венгрии, «отец баскетбола» и кошмар диабетика из Фукусимы: секреты истории персиков

Плод был одним из главных десертов при дворе императоров Китая более 4000 лет назад и играл важную роль в эпоху Возрождения

Плод был одним из главных десертов при дворе императоров Китая более 4000 лет назад и играл важную роль в эпоху Возрождения Фото: © pixabay.com
Фото: © pixabay.com

Персик — благородный и утонченный фрукт с богатой историей. Например, его подавали более 4000 лет назад на стол к придирчивым китайским императорам, знавшим толк в роскоши. А образ персика с листочком в искусстве эпохи Возрождения был символом правдивости.


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Кроме того, персик невольно стал «отцом» популярной игры — баскетбола. В 1891 году школьный тренер Джеймс Нейсмит использовал подвешенные корзины для сбора этих фруктов для забрасывания мячей, выполняя приказ директора заведения отвлечь учащихся от безделья.


Любопытно, что на Руси персики назывались «персидскими яблоками». А в Венгрии они выполняли функции практически психотерапевтические: их употребляли, чтобы снизить тревожность. Поэтому их так и называли в этой стране «фрукты спокойствия».


При этом японцы вновь зашли дальше всех — самый сладкий персик сорта «Акацуки Нео» был выращен в префектуре Фукусима. Сахара в нем оказалось 32 единицы по шкале Брикса (измеряет степень сладости продукта), в то время как обычный показатель 11-14 единиц.


Сейчас в Москве работают более 35 фермерских ярмарок. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а жителям столицы доступны качественные продукты. Узнать, какая торговая точка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram«ВКонтакте» или Facebook. Власти Москвы ранее заявляли о планах открыть в итоге более 50 павильонов по всему городу.


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