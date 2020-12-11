Дзен-фрукт в Венгрии, «отец баскетбола» и кошмар диабетика из Фукусимы: секреты истории персиков

Кроме того, персик невольно стал «отцом» популярной игры — баскетбола. В 1891 году школьный тренер Джеймс Нейсмит использовал подвешенные корзины для сбора этих фруктов для забрасывания мячей, выполняя приказ директора заведения отвлечь учащихся от безделья.





Любопытно, что на Руси персики назывались «персидскими яблоками». А в Венгрии они выполняли функции практически психотерапевтические: их употребляли, чтобы снизить тревожность. Поэтому их так и называли в этой стране — «фрукты спокойствия».





При этом японцы вновь зашли дальше всех — самый сладкий персик сорта «Акацуки Нео» был выращен в префектуре Фукусима. Сахара в нем оказалось 32 единицы по шкале Брикса (измеряет степень сладости продукта), в то время как обычный показатель — 11-14 единиц.





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