«Роскосмос» предложил серьезно поднять зарплаты космонавтам

В «Роскосмосе» предложили повысить зарплату космонавтам. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном сайте нормативно-правовых актов. Оклад кандидата в космонавты хотят увеличить почти на 20 тысяч рублей, космонавтов — на 33 тысячи рублей. Летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что руководство госкорпорации приняло подобное решение из-за того, что зарплаты давно не индексировались.





В пояснительной записке авторы проекта отметили, что документ предусматривает «увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и в размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке».





Таким образом, оклад кандидата в космонавты может увеличиться с 60,9 тысячи рублей до 82,8 тысячи рублей, космонавта — до 86,8 тысячи рублей (с 63,8 тысячи), инструктора-космонавта — с 88,4 тысячи рублей до 120,3 тысячи рублей. Совершившие полет в космос, согласно документу, могут получить оклад в размере 94,7 тысячи рублей.





Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко предположил, что руководство «Роскосмоса» приняло решение поднять зарплаты космонавтам в связи с тем, что они давно не индексировались.





«Человек любой профессии положительно относится, когда речь идет о повышении зарплаты. Зарплаты давно не индексировались, не повышались. Поэтому, видимо, руководство посчитало, что пришло время для их повышения», — сообщил в беседе с Daily Storm Борисенко.





В данный момент документ о повышении зарплат космонавтам проходит независимую антикоррупционную экспертизу.