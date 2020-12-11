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«Роскосмос» предложил серьезно поднять зарплаты космонавтам
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«Роскосмос» предложил серьезно поднять зарплаты космонавтам

Сейчас в отряде госкорпорации числятся 30 человек

В «Роскосмосе» предложили повысить зарплату космонавтам. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном сайте нормативно-правовых актов. Оклад кандидата в космонавты хотят увеличить почти на 20 тысяч рублей, космонавтов — на 33 тысячи рублей. Летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что руководство госкорпорации приняло подобное решение из-за того, что зарплаты давно не индексировались.


В пояснительной записке авторы проекта отметили, что документ предусматривает «увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и в размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке».


Таким образом, оклад кандидата в космонавты может увеличиться с 60,9 тысячи рублей до 82,8 тысячи рублей, космонавта — до 86,8 тысячи рублей (с 63,8 тысячи), инструктора-космонавта — с 88,4 тысячи рублей до 120,3 тысячи рублей. Совершившие полет в космос, согласно документу, могут получить оклад в размере 94,7 тысячи рублей.


Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко предположил, что руководство «Роскосмоса» приняло решение поднять зарплаты космонавтам в связи с тем, что они давно не индексировались.


«Человек любой профессии положительно относится, когда речь идет о повышении зарплаты. Зарплаты давно не индексировались, не повышались. Поэтому, видимо, руководство посчитало, что пришло время для их повышения», — сообщил в беседе с Daily Storm Борисенко.


В данный момент документ о повышении зарплат космонавтам проходит независимую антикоррупционную экспертизу.


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В «Роскосмосе» объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

В то же время представитель госкорпорации Артем Мельников отметил, что зарплаты у иностранных коллег в 10-20 раз выше 28 ноября 2019
Dailystorm - В «Роскосмосе» объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

Российские космонавты в 2019 году, как сообщал бывший астронавт NASA Скотт Келли, получали большую зарплату в сравнении с астронавтами США. По его словам, американцы получали пять долларов за сутки (тогда это составляло 326 рублей).


«Такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим», — отметил Келли.


При этом зарплаты астронавтов NASA не зависят от того, находятся они в космосе или на Земле. Они, по словам Келли, зависят от ранга и срока активной службы. Он подчеркнул, что россиянам нравился «тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе».


#зарплата #роскосмос #космонавт
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