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В Подмосковье тест на Covid-19 станут требовать в ресторанах и барах
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В Подмосковье тест на Covid-19 станут требовать в ресторанах и барах

Справку с отрицательным результатом должны предоставлять гости новогодних корпоративов

В Подмосковье в новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января) в кафе, бары и рестораны будут пускать только с отрицательном тестом на коронавирус. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Действующие в регионе ограничения будут актуальны до 10 января, подчеркивается в документе.


Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями все еще рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Также остаются в силе ограничения для студентов на посещение вузов, отмечает телеканал «360». Перечисленные категории лиц не смогут пользоваться общественным транспортом, так как социальные карты остаются заблокированными.


В новогодние праздники посетители общественных заведений должны будут предоставлять справки с отрицательным результатом на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех дней до посещения, тест методом ИФА — пяти дней. С 28 декабря по 10 января подобную справку должны иметь постояльцы гостиниц.


Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что иметь справку с отрицательным результатом нужно будет только на корпоративах.


«Нам важно, чтобы праздники не усугубили и без того сложную ситуацию, чтобы на инфекционных койках не появлялись новые пациенты. В остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше — абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности», — подчеркнули в пресс-службе главы региона в беседе с «РБК».


Как передает телеканал, глава региона отметил, что в Подмосковье пока не выявляется большое число случаев заражения коронавирусом. Воробьев добавил, что из медучреждений выписывается больше человек, чем туда попадает.


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В Кремле оценили необходимость введения локдауна в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил «грязные» методы борьбы ряда стран с российской вакциной от коронавируса 11 декабря 2020
Dailystorm - В Кремле оценили необходимость введения локдауна в России

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении ограничений до 13 декабря. Тогда он отметил, что остаются под запретом массовые мероприятия (в первую очередь спортивные и культурные). Однако сами соревнования (а также тренировки) не подпадают под ограничения. Также до середины декабря будут закрыты региональные музеи. Исключение — прогулки по паркам около музеев и заповедников. Воробьев добавил, что до Нового года массовые мероприятия останутся под запретом.


За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 597 711. В России также зафиксирован новый рекорд по числу жертв COVID-19 за сутки. Ранее максимальное число смертей, зафиксированных за 24 часа в РФ, составляло 589. Всего от инфекции в стране скончались 45 893 пациента.


#covid-19 #коронавирус #подмосковье #ограничения
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