В Подмосковье тест на Covid-19 станут требовать в ресторанах и барах

В Подмосковье в новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января) в кафе, бары и рестораны будут пускать только с отрицательном тестом на коронавирус. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Действующие в регионе ограничения будут актуальны до 10 января, подчеркивается в документе.





Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями все еще рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Также остаются в силе ограничения для студентов на посещение вузов, отмечает телеканал «360». Перечисленные категории лиц не смогут пользоваться общественным транспортом, так как социальные карты остаются заблокированными.





В новогодние праздники посетители общественных заведений должны будут предоставлять справки с отрицательным результатом на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех дней до посещения, тест методом ИФА — пяти дней. С 28 декабря по 10 января подобную справку должны иметь постояльцы гостиниц.





Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что иметь справку с отрицательным результатом нужно будет только на корпоративах.





«Нам важно, чтобы праздники не усугубили и без того сложную ситуацию, чтобы на инфекционных койках не появлялись новые пациенты. В остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше — абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности», — подчеркнули в пресс-службе главы региона в беседе с «РБК».





Как передает телеканал, глава региона отметил, что в Подмосковье пока не выявляется большое число случаев заражения коронавирусом. Воробьев добавил, что из медучреждений выписывается больше человек, чем туда попадает.