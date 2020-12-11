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Система онлайн-касс поможет проконтролировать цены на продукты
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Система онлайн-касс поможет проконтролировать цены на продукты

Мишустин заявил, что будет лично следить за стоимостью товаров

Новая система онлайн-касс, которая передает данные налоговым органам, будет использована для контролирования цен на продукты питания. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства. На резкое подорожание сахара, подсолнечного масла, хлеба и других товаров ранее указал президент Владимир Путин.


«Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить «дорожную карту» по созданию единого справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы», — отмечается в сообщении.


Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития, как сообщается в документе, должны выполнить работу до 15 января 2021 года. Мишустин заявил, что будет лично следить за ситуацией с ценами на продукты питания, и попросил министров каждую неделю докладывать об обстановке на оперативных совещаниях.


Кроме того, к 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов. До 21 декабря Минэкономразвития должно определить детали проекта по созданию системы мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы.


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Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты

Ранее премьер-министр потребовал от производителей и торговых сетей «не наживаться на людях» 10 декабря 2020
Dailystorm - Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты питания. Ранее он раскритиковал деятельность министерств, которые, по его словам, недооценили риски роста цен на продукты. Он обратился к правительству после заявления президента России Владимира Путина о повышении цен.


9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым указал на нехватку у многих россиян денег на покупку продуктов питания. Президент напомнил, что в СССР был дефицит, однако сейчас проблема с доступом к продовольствию сохраняется, но по причине высоких цен на еду.


Мишустин раскритиковал ведомства из-за роста цен на продукты

Глава правительства поручил налоговой еженедельно докладывать ему об изменениях стоимости основных товаров 10 декабря 2020
Dailystorm - Мишустин раскритиковал ведомства из-за роста цен на продукты
#технологии #продукты #мишустин #рост цен
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