Система онлайн-касс поможет проконтролировать цены на продукты

Новая система онлайн-касс, которая передает данные налоговым органам, будет использована для контролирования цен на продукты питания. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства. На резкое подорожание сахара, подсолнечного масла, хлеба и других товаров ранее указал президент Владимир Путин.





«Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить «дорожную карту» по созданию единого справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы», — отмечается в сообщении.





Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития, как сообщается в документе, должны выполнить работу до 15 января 2021 года. Мишустин заявил, что будет лично следить за ситуацией с ценами на продукты питания, и попросил министров каждую неделю докладывать об обстановке на оперативных совещаниях.





Кроме того, к 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов. До 21 декабря Минэкономразвития должно определить детали проекта по созданию системы мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы.