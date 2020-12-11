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Нетаньяху спел ради пострадавших от COVID-19 пенсионеров
Новости

Нетаньяху спел ради пострадавших от COVID-19 пенсионеров

Премьер-министр Израиля исполнил песню совместно с местной звездой Эден Бен Закен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполнил совместно с израильской певицей Эден Бен Закен трек для благотворительной акции, помогающей пострадавшим от новой коронавирусной инфекции пенсионерам.


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Нетаньяху в дуэте с Эден Бен Закен, получившей известность после шоу The X Factor Israel, исполнил песню «Еще есть во мне любовь». В тексте композиции говорится о важности связи поколений, в частности в период пандемии.


«Большая честь создавать эту музыку и участвовать в инициативе, которая поможет пожилым людям», — написал в своем Instagram один из создателей композиции.


Трек записали для благотворительной акции, которая нацелена помогать пожилым людям, пострадавшим от коронавируса. В проекте также приняли участие такие местные звезды, как Ярден Визель, Юваль Коэн и Маор Леви.


В 2018 году Нетаньяху встречался в своей резиденции с победительницей конкурса «Евровидение» Нетту Барзилай. Вместе с ней он исполнил популярный танец «курочки».


#covid-19 #коронавирус #нетаньяху #поддержка
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