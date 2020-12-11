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Украинский дипломат Бессмертный призвал вернуть Крым силой
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Украинский дипломат Бессмертный призвал вернуть Крым силой

По его словам, в первые пять лет после перехода полуострова России сделать это можно было мирным путем

Украине нужно возвращать Крым силой. Такое мнение высказал бывший представитель страны на переговорах по Донбассу и экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире крымско-татарского телеканала ATR. Он отметил, что украинская сторона могла в первые пять лет после перехода полуострова России вернуть его мирным путем.


«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить возвращение этих территорий силой», — заявил Бессмертный.


Дипломат подчеркнул, что перед военной операцией нужно сначала перевезти с полуострова тех, «кто лоялен». При этом Бессмертный не рассказал, как власти страны будут это делать.


Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР считают полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто». 


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#крым #украина #дипломаты
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