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В Москве скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой
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В Москве скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой

В МВД уточняют сведения о пострадавших

На юго-западе Москвы автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой. Сотрудники полиции выясняют, есть ли пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.


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«В 19:56 на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых является машиной медицинской помощи, после столкновения указанное транспортное средство опрокинулось», — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.


Отмечается, что на данный момент данных о пострадавших не поступало. Сейчас на месте ДТП проводят проверку сотрудники полиции.


В начале ноября в Пермском крае столкнулись машина скорой помощи и грузовик Hyundai. В результате аварии погибли два фельдшера. Водителя скорой помощи отправили в больницу.


«Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля скорой, он госпитализирован», — заявила министр здравоохранения области Оксана Мелехова.


Позже в региональной прокуратуре сообщили, что скорая помощь, по предварительным данным, выезжала к пострадавшей в ДТП женщине. В момент, когда автомобиль подъезжал к месту инцидента, произошло столкновение с грузовиком.


#москва #дтп #скорая помощь
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