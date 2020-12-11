В Москве скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой

«В 19:56 на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых является машиной медицинской помощи, после столкновения указанное транспортное средство опрокинулось», — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.





Отмечается, что на данный момент данных о пострадавших не поступало. Сейчас на месте ДТП проводят проверку сотрудники полиции.





В начале ноября в Пермском крае столкнулись машина скорой помощи и грузовик Hyundai. В результате аварии погибли два фельдшера. Водителя скорой помощи отправили в больницу.





«Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля скорой, он госпитализирован», — заявила министр здравоохранения области Оксана Мелехова.





Позже в региональной прокуратуре сообщили, что скорая помощь, по предварительным данным, выезжала к пострадавшей в ДТП женщине. В момент, когда автомобиль подъезжал к месту инцидента, произошло столкновение с грузовиком.