Российский истребитель перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Берингова моря самолет электронной разведки США RC-135. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что поднявшийся в воздух российский военный самолет относится к силам противовоздушной обороны Тихоокеанского флота.
«В воздух был поднят истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — сообщили в Минобороны.
В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Отмечается, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 без происшествий вернулся на аэродром базирования.
В апреле на YouTube-канале Fighterbomber появилось видео встречи высотного перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических войск РФ во время сопровождения стратегического ракетоносца Ту-95МС с истребителем F-16 НАТО. На кадрах видно, как к группе самолетов ВКС РФ в какой-то момент приближается натовский самолет. Летчик российского перехватчика сравнялся с F-16 и поприветствовал его пилота, помахав сначала открытой ладонью правой руки, а затем показав поднятый вверх большой палец.
По данным Минобороны, 31 августа российские истребители поднимались для перехвата четырех самолетов-разведчиков. В ведомстве пояснили, что речь идет о судах RC-135 ВВС США, Gulfstream ВВС Швеции, Challenger ВВС Дании и Р-3С Orion ВМС Германии. Нарушения воздушных границ России допущено не было.