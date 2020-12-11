Российский истребитель перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Берингова моря самолет электронной разведки США RC-135. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что поднявшийся в воздух российский военный самолет относится к силам противовоздушной обороны Тихоокеанского флота.





«В воздух был поднят истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — сообщили в Минобороны.





В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Отмечается, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 без происшествий вернулся на аэродром базирования.