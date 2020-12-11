Новости
Новости
St
Российский истребитель перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США
Новости

Российский истребитель перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США

В Минобороны отметили, что американское воздушное судно зафиксировали, когда оно приближалось к границе РФ

В Минобороны отметили, что американское воздушное судно зафиксировали, когда оно приближалось к границе РФ Фото: © Министерство Обороны РФ
Фото: © Министерство Обороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Берингова моря самолет электронной разведки США RC-135. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что поднявшийся в воздух российский военный самолет относится к силам противовоздушной обороны Тихоокеанского флота.


«В воздух был поднят истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — сообщили в Минобороны.


В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Отмечается, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 без происшествий вернулся на аэродром базирования.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Нарушение госграницы РФ не было допущено 1 сентября 2020
Dailystorm - Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

В апреле на YouTube-канале Fighterbomber появилось видео встречи высотного перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических войск РФ во время сопровождения стратегического ракетоносца Ту-95МС с истребителем F-16 НАТО. На кадрах видно, как к группе самолетов ВКС РФ в какой-то момент приближается натовский самолет. Летчик российского перехватчика сравнялся с F-16 и поприветствовал его пилота, помахав сначала открытой ладонью правой руки, а затем показав поднятый вверх большой палец.


По данным Минобороны, 31 августа российские истребители поднимались для перехвата четырех самолетов-разведчиков. В ведомстве пояснили, что речь идет о судах RC-135 ВВС США, Gulfstream ВВС Швеции, Challenger ВВС Дании и Р-3С Orion ВМС Германии. Нарушения воздушных границ России допущено не было.


#перехват #миг-31 #минобороны #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»