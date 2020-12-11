Дочь Кадырова стала главой департамента дошкольного образования Грозного

Руководителем грозненского департамента дошкольного образования стала дочь главы Чеченской Республики Хадижат Кадырова. Об этом рассказал председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов. Он отметил, что дочь Кадырова сможет поднять уровень дошкольного образования в столице.
«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики», — заявил Джунаидов в своем Instagram.
Он подчеркнул, что опыт и организаторские способности 20-летней девушки «позволят поднять уровень дошкольного образования Грозного на более высокий уровень».
«Нет сомнения, что вы оправдаете доверие и приложите все силы для того, чтобы должным образом развить вверенный вам участок и реализовать его потенциал. Уверен, что ваш профессиональный опыт и организаторские способности будут служить успешной реализации намеченных планов», — обратился к Хадижат Кадыровой глава комитета правительства республики по дошкольному образованию.
В начале сентября 2020 года старшая дочь Кадырова Айшат, которая ранее возглавляла модный дом Firdaws, стала первым замминистра культуры республики.
Руководящие должности в республике занимают и другие родственники главы Чечни. Руководителем администрации и правительства Чечни в ноябре был назначен четвероюродный брат Рамзана Кадырова, 28-летний Хас-Магомед Кадыров. До этого он занимал должность секретаря Совета безопасности республики.
На пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике в октябре был назначен приемный брат Кадырова Висита. В сентябре текущего года племянник главы региона Идрис Черхигов стал куратором Гудермесского и Шелковского районов. А в феврале другой племянник Кадырова Хамзат возглавил Министерство спорта Чечни.