Дочь Кадырова стала главой департамента дошкольного образования Грозного

«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики», — заявил Джунаидов в своем Instagram.





Он подчеркнул, что опыт и организаторские способности 20-летней девушки «позволят поднять уровень дошкольного образования Грозного на более высокий уровень».





«Нет сомнения, что вы оправдаете доверие и приложите все силы для того, чтобы должным образом развить вверенный вам участок и реализовать его потенциал. Уверен, что ваш профессиональный опыт и организаторские способности будут служить успешной реализации намеченных планов», — обратился к Хадижат Кадыровой глава комитета правительства республики по дошкольному образованию.





В начале сентября 2020 года старшая дочь Кадырова Айшат, которая ранее возглавляла модный дом Firdaws, стала первым замминистра культуры республики.





Руководящие должности в республике занимают и другие родственники главы Чечни. Руководителем администрации и правительства Чечни в ноябре был назначен четвероюродный брат Рамзана Кадырова, 28-летний Хас-Магомед Кадыров. До этого он занимал должность секретаря Совета безопасности республики.





На пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике в октябре был назначен приемный брат Кадырова Висита. В сентябре текущего года племянник главы региона Идрис Черхигов стал куратором Гудермесского и Шелковского районов. А в феврале другой племянник Кадырова Хамзат возглавил Министерство спорта Чечни.