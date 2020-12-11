Аксенов уволил замглавы Минздрава Крыма за срыв работы горячей линии

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об увольнении заместителя министра здравоохранения полуострова Георгия Кравца из-за неработающей горячей линии ведомства. Кравец отвечал за обратную связь с населением по медицинским вопросам и оперативное реагирование на жалобы пациентов.





«В рамках мониторинга горячей линии Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них», — сообщил Аксенов.





Также глава Крыма объявил выговор директору сети аптек «Крым-Фармация» Тарасу Чеславскому.





«Если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за неэффективную организацию приема звонков граждан в период острой эпидситуации. Этот вопрос является критически важным и любое попустительство ответственных лиц недопустимо», — подчеркнул Аксенов.





«В ближайшее время будет разработано поручение, обязывающее республиканские органы власти куда внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами. За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр. Если в результате проверки будет выявлено, что линия не работает, — выговор, во второй раз — увольнение», — заявил руководитель республики.