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Аксенов уволил замглавы Минздрава Крыма за срыв работы горячей линии
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Аксенов уволил замглавы Минздрава Крыма за срыв работы горячей линии

Во время мониторинга было выявлено, что обратной связи с населением и аптеками практически нет, заявил глава республики

Во время мониторинга было выявлено, что обратной связи с населением и аптеками практически нет, заявил глава республики Фото: © АГН Москва / Софья Сандурская
Фото: © АГН Москва / Софья Сандурская

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об увольнении заместителя министра здравоохранения полуострова Георгия Кравца из-за неработающей горячей линии ведомства. Кравец отвечал за обратную связь с населением по медицинским вопросам и оперативное реагирование на жалобы пациентов.


«В рамках мониторинга горячей линии Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них», — сообщил Аксенов.


Также глава Крыма объявил выговор директору сети аптек «Крым-Фармация» Тарасу Чеславскому.


«Если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за неэффективную организацию приема звонков граждан в период острой эпидситуации. Этот вопрос является критически важным и любое попустительство ответственных лиц недопустимо», — подчеркнул Аксенов.


«В ближайшее время будет разработано поручение, обязывающее республиканские органы власти куда внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами. За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр. Если в результате проверки будет выявлено, что линия не работает, — выговор, во второй раз — увольнение», — заявил руководитель республики.


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Голикова назвала регионы с «наиболее критичной ситуацией» по COVID-19

Вице-премьер отметила, что ситуация с распространением коронавируса с наступлением осенне-зимнего эпидсезона осложняется 24 ноября 2020
Dailystorm - Голикова назвала регионы с «наиболее критичной ситуацией» по COVID-19

За последние сутки в Крыму выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших на полуострове составляет 18 256 человек, из них по-прежнему нездоровы 3786. Выздоровели 14 110 пациентов, скончались — 360.


Всего на 11 декабря в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 597 711. В относительном выражении, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, прирост увеличился до 1,2%. В России также зафиксирован новый рекорд по числу жертв COVID-19 за сутки. Ранее максимальное число смертей, зафиксированных за 24 часа в РФ, составляло 589. Всего от инфекции в стране скончались 45 893 пациента.


#крым #минздрав #аксенов #увольнение
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