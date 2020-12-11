Аксенов уволил замглавы Минздрава Крыма за срыв работы горячей линии

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об увольнении заместителя министра здравоохранения полуострова Георгия Кравца из-за неработающей горячей линии ведомства. Кравец отвечал за обратную связь с населением по медицинским вопросам и оперативное реагирование на жалобы пациентов.
«В рамках мониторинга горячей линии Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них», — сообщил Аксенов.
Также глава Крыма объявил выговор директору сети аптек «Крым-Фармация» Тарасу Чеславскому.
«Если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за неэффективную организацию приема звонков граждан в период острой эпидситуации. Этот вопрос является критически важным и любое попустительство ответственных лиц недопустимо», — подчеркнул Аксенов.
«В ближайшее время будет разработано поручение, обязывающее республиканские органы власти куда внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами. За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр. Если в результате проверки будет выявлено, что линия не работает, — выговор, во второй раз — увольнение», — заявил руководитель республики.
За последние сутки в Крыму выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших на полуострове составляет 18 256 человек, из них по-прежнему нездоровы 3786. Выздоровели 14 110 пациентов, скончались — 360.
Всего на 11 декабря в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 597 711. В относительном выражении, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, прирост увеличился до 1,2%. В России также зафиксирован новый рекорд по числу жертв COVID-19 за сутки. Ранее максимальное число смертей, зафиксированных за 24 часа в РФ, составляло 589. Всего от инфекции в стране скончались 45 893 пациента.