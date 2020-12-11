Don't be Covidiot! Десятка лучших рекламных роликов про коронавирус и локдауны

Рекламный бизнес переживает странные времена. В год коронавируса бренды стремятся сохранить репутацию и остаться прибыльными. Поэтому реклама, с одной стороны, напоминает о мерах безопасности и отговаривает от походов по магазинам, а с другой — заманивает покупателей, пытаясь повысить продажи. И все это при урезанном бюджете. А вот для социальной рекламы пандемия открыла огромный простор. Ее создатели, стремясь донести до людей опасность COVID-19, делают ставку как на трогательные истории, так и на оголтелый юмор.
Расходы на рекламу стремительно сокращаются. За второй квартал 2020 года рынок упал на 22%, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России. Самое большое снижение показала реклама в прессе (на 67%), на радио (58%) и на уличных щитах (61%), а наименьшее — в интернете (9%).
Коронавирус не пощадил даже YouTube. Несмотря на внушительный рост пользователей (+75%, по данным на апрель), каждый четвертый рекламодатель приостановил покупку рекламы на сервисе. Участники рынка полагают, что пандемия COVID-19 нанесет отрасли больший ущерб, чем кризис 2008–2009 годов.
Из приятного — обеднение рынка отнюдь не сказалось на дефиците идей. Во время пандемии появилось много хороших роликов, которые снимают напряжение и внушают чувство единства в борьбе с коронавирусом. Вот несколько лучших:
One Medical — You're Freaking Us Out («Ты нас пугаешь»). Темный лес, трясущаяся камера, испуганная женщина и догоняющий ее безумец. Все ингредиенты для очередного триллера. Вдруг — лежащее на пути дерево, и жертва меняется местами с преследователем. Оказывается, человек без маски пугает больше, чем «маньяк» с бензопилой.
Еще один короткий ролик о важности средств защиты. «Не будь ковидиотом», — призывают южноафриканские рекламщики. Сложно смотреть, не поморщась.
McDonald’s #touchthis (#коснисьэтого). Немецкий филиал «Макдоналдса» разом убил двух зайцев (не для котлет): напомнил клиентам, чтобы не трогали предметы руками, и прорекламировал онлайн-сервис. И все это под нетленный хит U Can’t Touch This. Возможно, если бы песня автоматически включалась в голове при покушении на прикосновенность, проблем с распространением вируса было бы меньше.
Теперь о серьезном. Министерство здравоохранения Бахрейна сняло один из самых чувственных роликов на тему пандемии. Авторы видео показали встречу медицинских работников со своими семьями после долгой разлуки. Реклама по-настоящему трогает и без пафоса рассказывает о тяжелой работе врачей.
В том же духе сделана реклама страховой компании Assupol. Ролик — реакция простой медсестры на неожиданный подарок рекламодателя и пациентов.
Пандемия коронавируса обнаружила еще одних героев повседневности — курьеров. От них зависит ваш теплый обед и вовремя привезенный комод из «ИКЕА». Delivery Club собрал атмосферный ролик про поэзию доставки.
Burger King — один из немногих рекламодателей, кто выбрал правильный тон в период карантина. Компания не стала давить на сознательность клиентов. Вместо этого Burger King упивается абсурдностью самоизоляции, призывает лежать дома и смотреть телевизор. Именно так ты проявишь себя как ответственный гражданин и патриот.
FCDL GO — You’re not the only one («Ты не один»). Бразильская торговая ассоциация понимает всеобщее нетерпение, но старается донести: не ты один скучаешь по любимому магазину, спортзалу или красивой стрижке. Не ты один хочешь вернуться к нормальной жизни. Чтобы совершить «ответственный камбэк», следуй правилам защиты. Минутная реклама, которую приятно слушать и смотреть.
Театр «Мастерская» — «Трагедия в комментариях». Отдаем должное не столько рекламе, столько самому проекту. В период пандемии театры по всему миру с неохотой ушли на изоляцию. Однако актеры из Питера решили — show must go on — и развернули трагедию в комментариях. В Instagram они создали аккаунты персонажей «Ромео и Джульетты» и расписали пьесу целиком.
Uber — Thank You For Not Riding («Спасибо, что не катаетесь»). Uber — редкая компания, которая поблагодарила клиентов за то, что те не пользуются ее услугами.