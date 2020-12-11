Don't be Covidiot! Десятка лучших рекламных роликов про коронавирус и локдауны

Рекламный бизнес переживает странные времена. В год коронавируса бренды стремятся сохранить репутацию и остаться прибыльными. Поэтому реклама, с одной стороны, напоминает о мерах безопасности и отговаривает от походов по магазинам, а с другой — заманивает покупателей, пытаясь повысить продажи. И все это при урезанном бюджете. А вот для социальной рекламы пандемия открыла огромный простор. Ее создатели, стремясь донести до людей опасность COVID-19, делают ставку как на трогательные истории, так и на оголтелый юмор.





Расходы на рекламу стремительно сокращаются. За второй квартал 2020 года рынок упал на 22%, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России. Самое большое снижение показала реклама в прессе (на 67%), на радио (58%) и на уличных щитах (61%), а наименьшее — в интернете (9%).





Коронавирус не пощадил даже YouTube. Несмотря на внушительный рост пользователей (+75%, по данным на апрель), каждый четвертый рекламодатель приостановил покупку рекламы на сервисе. Участники рынка полагают, что пандемия COVID-19 нанесет отрасли больший ущерб, чем кризис 2008–2009 годов.





Из приятного — обеднение рынка отнюдь не сказалось на дефиците идей. Во время пандемии появилось много хороших роликов, которые снимают напряжение и внушают чувство единства в борьбе с коронавирусом. Вот несколько лучших:





One Medical — You're Freaking Us Out («Ты нас пугаешь»). Темный лес, трясущаяся камера, испуганная женщина и догоняющий ее безумец. Все ингредиенты для очередного триллера. Вдруг — лежащее на пути дерево, и жертва меняется местами с преследователем. Оказывается, человек без маски пугает больше, чем «маньяк» с бензопилой.