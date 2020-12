Don't be Covidiot! Десятка лучших рекламных роликов про коронавирус и локдауны

FCDL GO — You’re not the only one («Ты не один»). Бразильская торговая ассоциация понимает всеобщее нетерпение, но старается донести: не ты один скучаешь по любимому магазину, спортзалу или красивой стрижке. Не ты один хочешь вернуться к нормальной жизни. Чтобы совершить «ответственный камбэк», следуй правилам защиты. Минутная реклама, которую приятно слушать и смотреть.