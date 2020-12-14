Темный монстр, милый динозавр и Ричард Никсон. В какие настолки поиграть на новогодних праздниках

Совсем скоро — череда новогодних выходных. Уже сейчас можно задуматься, как провести отдых, не зависая в телефоне. Вместе с издательством игр GaGaGames мы сделали обзор на новые и культовые настолки, которые скрасят зимние вечера.





«Длина волны» — лучшая игра для вечеринок 2019 года по версии нескольких международных премий и изданий. Простая, но в то же время необычная игровая механика. Уже в середине партии станет понятно: игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд.





В «Длине волны» две команды соревнуются в чтении мыслей. В каждой из них выбирается по одному «телепату». Этот игрок достает карточку с двумя противоположностями (всего их 126), например: «горячее — холодное», «знаменитое — неизвестное», «вызывает привыкание — не вызывает», «происходит быстро — медленно».





Главный компонент игры — специальный механизм. На нем есть полуокружность, которая является шкалой для всех противоположностей. Например, от самого холодного к очень горячему. Телепат крутит барабан и лишь ему становится известна зона на этой шкале. Задача игрока с помощью ассоциаций подсказать своей команде загаданный участок. К примеру, цветная зона находится ближе к понятию «горячее». А значит, в качестве подсказки нужно назвать что-то горячее, но не совсем (не лаву или раскаленный металл). Телепат может сказать «кофе», но кто знает, вдруг игрок привык пить кофе холодным. В подобном обсуждении — главная прелесть игры.





После нескольких ассоциаций команда советуется и указывает стрелкой на выбранную зону. Ширма открывается! Чем точнее ответ участников, тем больше очков набирает команда.





Играть в «Длину волны» можно практически любым составом, от двух человек до бесконечности. Главное — поделиться на команды.