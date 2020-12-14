Темный монстр, милый динозавр и Ричард Никсон. В какие настолки поиграть на новогодних праздниках

Совсем скоро — череда новогодних выходных. Уже сейчас можно задуматься, как провести отдых, не зависая в телефоне. Вместе с издательством игр GaGaGames мы сделали обзор на новые и культовые настолки, которые скрасят зимние вечера.
«Длина волны» — лучшая игра для вечеринок 2019 года по версии нескольких международных премий и изданий. Простая, но в то же время необычная игровая механика. Уже в середине партии станет понятно: игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд.
В «Длине волны» две команды соревнуются в чтении мыслей. В каждой из них выбирается по одному «телепату». Этот игрок достает карточку с двумя противоположностями (всего их 126), например: «горячее — холодное», «знаменитое — неизвестное», «вызывает привыкание — не вызывает», «происходит быстро — медленно».
Главный компонент игры — специальный механизм. На нем есть полуокружность, которая является шкалой для всех противоположностей. Например, от самого холодного к очень горячему. Телепат крутит барабан и лишь ему становится известна зона на этой шкале. Задача игрока с помощью ассоциаций подсказать своей команде загаданный участок. К примеру, цветная зона находится ближе к понятию «горячее». А значит, в качестве подсказки нужно назвать что-то горячее, но не совсем (не лаву или раскаленный металл). Телепат может сказать «кофе», но кто знает, вдруг игрок привык пить кофе холодным. В подобном обсуждении — главная прелесть игры.
После нескольких ассоциаций команда советуется и указывает стрелкой на выбранную зону. Ширма открывается! Чем точнее ответ участников, тем больше очков набирает команда.
Играть в «Длину волны» можно практически любым составом, от двух человек до бесконечности. Главное — поделиться на команды.
Супердуэль XX века: администрация Никсона против журналистов The Washington Post. Игра «Уотергейт» повествует об одном из самых громких скандалов в истории Америки. В июне 1972 года пятеро мужчин были арестованы за установку жучков в вашингтонском комплексе «Уотергейт» — предвыборном штабе Демократической партии США. Дело замяли, однако журналисты начали собственное расследование, которое привело к отставке «красного» президента Ричарда Никсона.
Один игрок возглавит администрацию Никсона и постарается скрывать правду как можно дольше, чтобы президент остался на посту до конца срока. Другой участник станет редактором The Washington Post и будет искать доказательства преступления. Первый должен набрать пять жетонов положения, второй — раскопать пять улик. Кто первый, тот и победил. Партия может длиться 30-60 минут.
«Уотергейт» — игра с карточным движком. У каждого участника колода из 20 карт.
Всякий раз игрок делает продуманный выбор: он может воспользоваться очками на карте и приблизиться к одному из пяти победных жетонов. А может разыграть мощное событие, например, завербовать помощника Никсона в качестве информатора. События способны вмиг изменить ход игры, уничтожив улику, отменив действие соперника или досрочно завершив раунд.
Импичмент, прослушка, взятки и реальные свидетели взбодрят тихий новогодний вечер. К слову, «Уотергейт» — лучшая игра 2019 года на двоих.
«На грани», как и «Уотергейт», это дуэльная игра. Динамичная, напряженная, но с более простыми правилами и короткими партиями. Настолка перекликается со вселенной сериала «Очень странные дела» и передает атмосферу современных хорроров.
Сюжет игры развивается в параллельных измерениях. Граница между мирами разрушена. Темное существо проникают в жизни людей, крадет их и превращает привычные пейзажи в декорации фильма ужасов. У игрока два варианта: встать на сторону горожан и спасти свой мир от кошмара или примерить маску монстра, захватывающего рассудок людей. Задача каждой из сторон — перетянуть жителей города на свою сторону.
По кругу раскладывается 10 карточек с героями, они чередуются, показывая персонажей то в светлом мире, то в темном. Именно за них и пойдет борьба. В свой ход игроки разыгрывают карты и активируют эффекты. Злобное существо способно испортить экипировку, украсть энергию или подчинить волю доброго пожарного Макса, превратив его в кровожадного маньяка. Но не так просты и жители города. Их главный козырь — сплоченность.
Игра длится около получаса. Эффект от настолки — как от просмотра добротного фильма ужасов.
«Повелитель Токио» давно признана в сообществе настольщиков. А в наступающем году игра отпразднует свой 10-летний юбилей. Настолка создана по мотивам известных фильмов, сериалов и комиксов про монстров. Участники смогут почувствовать себя в роли Годзиллы, Чужого, Киберкисы, а также робота-дракона… На этот раз Токио привлек слишком много монстров. А значит, придется отстаивать свое право на звание самого сильного и устрашающего.
Каждый ход игроки последовательно бросают кубики. Выпавшие на них значки позволяют проводить атаки, лечиться, получать победные очки или энергию. Например, участник может забрать суперспособность другого монстра или отрастить вторую голову. Игра заканчивается, когда все монстры-соперники уничтожены или когда кто-то набирает 20 победных очков.
«Повелитель Токио» — игра, которой точно будут рады дети (для этого в ней есть быстрые партии, несложные правила и яркие картонные фигурки). Но даже взрослые с удовольствием сражаются друг с другом за титул самого крутого монстра.
«Спасите Дино» — милая кооперативная игра, где взрослые играют в одной команде с детьми. Они вместе спасают динозавров от раскаленной лавы.
По сюжету на Землю обрушились метеориты. Четыре динозаврика отправились поиграть у озера в центре долины, но теперь им не до веселья — нужно скорее добраться до высоких гор, чтобы спастись от потоков лавы. Цель участников — найти безопасный путь в обход метеоритов, лавы и колючих кустов. Постарайтесь спасти всех динозавриков, а заодно собрать как можно больше яиц из гнезд. Они принесут дополнительные баллы.
Качественные и красочные фигурки, понятные правила и детский смех. Итог — номинация на детскую Игру года в 2018-м.