Мишустин возьмет под личный контроль цены на продукты в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возьмет под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Глава правительства поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен этой категории товаров. Мишустин также потребовал еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину.
«За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами», — отметили в пресс-службе кабмина.
Для сдерживания роста цен на продукты в стране между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом планируются соответствующие соглашения. «Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна представить в Минсельхоз в течение суток. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое 10 декабря провел председатель правительства Михаил Мишустин», — уточнили в правительстве.
Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. В частности, в нее вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.
В ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары Мишустин отметил необходимость принятия комплексных мер по этому вопросу. «Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо принимать комплексные решения, реагировать быстро, с максимальным охватом — от поля до прилавка. И вовлечь в эту работу всю цепочку — производителей, посредников и торговые сети», — подчеркнул премьер.
Отмечается, что по результатам совещания Минсельхоз должен представить правительству доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов. Также до 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести на рассмотрение кабмина проекты конкретных нормативных актов. Детали учета данных Росстата и ФНС до 21 декабря должен разработать Минэкономразвития.
Для обеспечения контроля за ценами Минсельхозу вместе с Минфином предстоит до 15 января подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе планируется задействовать возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.
9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым указал на нехватку у многих россиян денег на покупку элементарных продуктов питания. Президент напомнил, что в СССР был дефицит, однако сейчас проблема с нормальным доступом к продовольствию сохраняется, но в другой, капиталистической форме.