Новости
Новости
St
Мишустин возьмет под личный контроль цены на продукты в России
Новости

Мишустин возьмет под личный контроль цены на продукты в России

Премьер-министр утвердил состав межведомственной группы по ситуации с ценами на продовольственные товары

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возьмет под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Глава правительства поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен этой категории товаров. Мишустин также потребовал еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину.


«За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами», — отметили в пресс-службе кабмина.


Для сдерживания роста цен на продукты в стране между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом планируются соответствующие соглашения. «Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна представить в Минсельхоз в течение суток. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое 10 декабря провел председатель правительства Михаил Мишустин», — уточнили в правительстве.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты

Ранее премьер-министр потребовал от производителей и торговых сетей «не наживаться на людях» 10 декабря 2020
Dailystorm - Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. В частности, в нее вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.


В ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары Мишустин отметил необходимость принятия комплексных мер по этому вопросу. «Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо принимать комплексные решения, реагировать быстро, с максимальным охватом — от поля до прилавка. И вовлечь в эту работу всю цепочку — производителей, посредников и торговые сети», — подчеркнул премьер.


Отмечается, что по результатам совещания Минсельхоз должен представить правительству доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов. Также до 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести на рассмотрение кабмина проекты конкретных нормативных актов. Детали учета данных Росстата и ФНС до 21 декабря должен разработать Минэкономразвития.


Для обеспечения контроля за ценами Минсельхозу вместе с Минфином предстоит до 15 января подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе планируется задействовать возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.


Наша продукция не может так дорожать: в Кремле назвали труднообъяснимыми скачки цен

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что кабмин решит этот вопрос «весьма оперативно» 10 декабря 2020
Dailystorm - Наша продукция не может так дорожать: в Кремле назвали труднообъяснимыми скачки цен

9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым указал на нехватку у многих россиян денег на покупку элементарных продуктов питания. Президент напомнил, что в СССР был дефицит, однако сейчас проблема с нормальным доступом к продовольствию сохраняется, но в другой, капиталистической форме.


#продукты #мишустин #правительство #цены
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»