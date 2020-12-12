Мишустин возьмет под личный контроль цены на продукты в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возьмет под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Глава правительства поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен этой категории товаров. Мишустин также потребовал еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину.





«За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами», — отметили в пресс-службе кабмина.





Для сдерживания роста цен на продукты в стране между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом планируются соответствующие соглашения. «Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна представить в Минсельхоз в течение суток. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое 10 декабря провел председатель правительства Михаил Мишустин», — уточнили в правительстве.