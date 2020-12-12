Бортко поблагодарил судьбу, подарившую шанс поработать вместе с Гафтом

Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта. Артист снялся в знаменитом сериале Бортко «Мастер и Маргарита», в котором сыграл первосвященника иудейского Каифу и «человека во френче».





«Не это самое известное, важное [что мы вместе делали картину]. Самое важное — это то, как я с ним общался на протяжении вот этого короткого периода. Что там было интересного: выражение требовательности к себе в работе, в поведении. К своим партнерам он требовал такого же отношения», — рассказал в беседе с Daily Storm режиссер.





«Самое главное — отношение ко всему, что его окружало, было таким же, — продолжил Бортко. — Вот это производило большое впечатление! И все это при том, что он был красавец мужчина, который безумно нравился женщинам. Но самое главное — это требовательность к себе и профессионализм».





«Я очень счастлив, что судьба свела нас и он снимался в одном фильме в двух ролях», — заключил Бортко.