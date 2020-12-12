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Бортко поблагодарил судьбу, подарившую шанс поработать вместе с Гафтом
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Бортко поблагодарил судьбу, подарившую шанс поработать вместе с Гафтом

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov
Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov

Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта. Артист снялся в знаменитом сериале Бортко «Мастер и Маргарита», в котором сыграл первосвященника иудейского Каифу и «человека во френче».


«Не это самое известное, важное [что мы вместе делали картину]. Самое важное — это то, как я с ним общался на протяжении вот этого короткого периода. Что там было интересного: выражение требовательности к себе в работе, в поведении. К своим партнерам он требовал такого же отношения», — рассказал в беседе с Daily Storm режиссер.


«Самое главное — отношение ко всему, что его окружало, было таким же, — продолжил Бортко. — Вот это производило большое впечатление! И все это при том, что он был красавец мужчина, который безумно нравился женщинам. Но самое главное — это требовательность к себе и профессионализм».


«Я очень счастлив, что судьба свела нас и он снимался в одном фильме в двух ролях», — заключил Бортко.


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Сериал «Мастер и Маргарита» вышел на ТВ в 2005 году. Этот проект стал вторым в фильмографии Бортко, который был основан на произведении писателя Михаила Булгакова. Первый фильм, «Собачье сердце», он снял в 1988 году.


Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служил в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.


В начале августа 2019 года Гафт перенес инсульт. После лечения его перевели в реабилитационный центр. Врачи отмечали, что актеру предстоит долгий процесс восстановления.


#гафт #кино #бортко #культура
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