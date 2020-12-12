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Киев выразил протест из-за расширения Москвой санкций против украинских физлиц
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Киев выразил протест из-за расширения Москвой санкций против украинских физлиц

Накануне РФ ввела ограничительные меры в отношении спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и ряда депутатов от «Слуги народа»

МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией перечня физических лиц, в отношении которых введены «специальные экономические меры». В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали этот шаг «попыткой давления» и продолжением «российской агрессии», пообещав отреагировать на введенные ограничения.


«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры», говорится в заявлении украинского дипведомства.


Украинская сторона «решительно осудила попытку давления» на депутатов и представителей общества страны. «Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — подчеркнули в МИД и добавили, что оставляют за собой право «принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».


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Dailystorm - Организатор блокады Крыма заочно приговорен к 19 годам колонии

В ноябре 2018 года занимавший на тот момент пост главы кабмина России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Документ предусматривает применение специальных экономических мер против украинских физических и юридических лиц, в том числе блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала.


Накануне Россия включила в перечень лиц, попадающих под персональные санкции, 849 физлиц. Среди них спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, группа депутатов от партии «Слуга народа» и другие граждане Украины.


Последний раз список изменялся в сентябре 2020-го. Тогда в перечень добавили экс-президента Украины Петра Порошенко, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, жену экс-генпрокурора Украины Ирину Луценко и группу депутатов Верховной рады.


#украина #мид #санкции
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