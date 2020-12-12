Киев выразил протест из-за расширения Москвой санкций против украинских физлиц

МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией перечня физических лиц, в отношении которых введены «специальные экономические меры». В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали этот шаг «попыткой давления» и продолжением «российской агрессии», пообещав отреагировать на введенные ограничения.





«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры», — говорится в заявлении украинского дипведомства.





Украинская сторона «решительно осудила попытку давления» на депутатов и представителей общества страны. «Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — подчеркнули в МИД и добавили, что оставляют за собой право «принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».