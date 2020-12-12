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В Минобороны Азербайджана заявили об «адекватном ответе» на провокации Армении
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В Минобороны Азербайджана заявили об «адекватном ответе» на провокации Армении

Российские миротворцы 12 декабря зафиксировали стрельбу и потребовали от сторон соблюдения режима прекращения огня

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены, режим прекращения огня полностью соблюдается, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана вечером 12 декабря. Ереван ранее заявил о возобновлении наступления Азербайджанской армии на юге непризнанной республики. При этом в Баку обвинили Армению в провокациях, в ответ на которые азербайджанские вооруженные силы приняли «адекватные ответные меры».


«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня»,говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.


По данным агентства Sputnik, два села возле населенного пункта Гадрут остаются под контролем армянской стороны. Однако, отмечает издание, все дороги, ведущие в эти районы, находятся под контролем азербайджанской стороны, поэтому села остаются армянским анклавом. Именно на этом участке произошло вооруженное столкновение.


Российские миротворцы зафиксировали в Гадрутском районе стрельбу из автоматического стрелкового оружия и потребовали от конфликтующих сторон придерживаться перемирия. «По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам, о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует «Интерфакс» представителя штаба миротворческих сил в Карабахе.


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Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

В Минобороны РФ заявили, что зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня на территории непризнанной республики 12 декабря 2020
Dailystorm - Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

Ранее в Минобороны Армении заявили о возобновлении вооруженными силами Азербайджана наступления на юге Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян потребовала от российских миротворцев отреагировать на действия азербайджанской армии. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность нарушениями перемирия и рекомендовал Еревану «не пытаться начинать заново» боевые действия.


Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику, а Баку получил контроль над тремя районами Карабаха. Также по договору в регионе размещены российские миротворцы. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной республикой.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. Еще ни одна страна в мире не признала Карабах, включая Армению.


#азербайджан #миротворцы #армения #военный конфликт #нагорный карабах
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