В Минобороны Азербайджана заявили об «адекватном ответе» на провокации Армении

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены, режим прекращения огня полностью соблюдается, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана вечером 12 декабря. Ереван ранее заявил о возобновлении наступления Азербайджанской армии на юге непризнанной республики. При этом в Баку обвинили Армению в провокациях, в ответ на которые азербайджанские вооруженные силы приняли «адекватные ответные меры».





«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.





По данным агентства Sputnik, два села возле населенного пункта Гадрут остаются под контролем армянской стороны. Однако, отмечает издание, все дороги, ведущие в эти районы, находятся под контролем азербайджанской стороны, поэтому села остаются армянским анклавом. Именно на этом участке произошло вооруженное столкновение.





Российские миротворцы зафиксировали в Гадрутском районе стрельбу из автоматического стрелкового оружия и потребовали от конфликтующих сторон придерживаться перемирия. «По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам, о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует «Интерфакс» представителя штаба миротворческих сил в Карабахе.