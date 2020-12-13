Глава центра Гамалеи заявил о пятикратном преимуществе «Спутника V» над Pfizer

«Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — заявил Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».





По словам ученого, срок эффективности вакцины Pfizer оценить сложнее. «Но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пять месяцев. Хотя это необходимо экспериментально проверить», — уточнил он.





Гинцбург указал, что срок действия вакцины важен — за этот период население должно успеть привиться, чтобы погасить распространение инфекции. В противном случае болезнь станет «не то что вечным двигателем, вечное разорение будет», заявил он. По его словам, в таком случае нет никаких гарантий, что инфекционный процесс станет вакциноуправляемым.





Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».