Новости
Новости
St
Times: Навального отравили «Новичком» дважды
Новости

Times: Навального отравили «Новичком» дважды

Политика оба раза спасло вмешательство российских врачей, пишет газета

Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить дважды — один раз в гостиничном номере, второй — перед отправкой в Германию, пишет газета Times со ссылкой на источники в европейских спецслужбах. По версии разведчиков, оба раза жизнь политика спасли российские врачи, введя ему атропин. Издание также утверждает, что во время пребывания Навального в омской больнице агенты российских спецслужб постоянно присутствовали в кабинете главврача.


«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — пишет газета.


По версии западных спецслужб, в первый раз политика отравили в его гостиничном номере — «Новичок» нашли на вещах Навального. Позднее оппозиционеру стало плохо в самолете Томск — Москва, и он был доставлен в больницу в Омске. Через два дня, когда его собирались увезти в Германию на лечение, его попытались отравить вновь, пишет издание. Оба раза жизнь Навального спасли врачи, введя ему вовремя атропин.


Все время, пока политик оставался в Омске, за ним наблюдали агенты российских спецслужб, заявили источники Times. По их данным, сотрудники органов госбезопасности организовали себе «базу» в кабинете главврача больницы.


Ранее историк и член Совета по правам человека Николай Сванидзе рассказал Daily Storm, что предложил президенту РФ Владимиру Путину возбудить дело об отравлении гражданина РФ, чтобы понять, из-за чего основатель ФБК чуть не умер. По его словам, отсутствие такого дела наносит урон репутации страны, а президент на вопрос ответил, что Москва ничего не может сделать без ответа Берлина.


Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на борту самолета 20 августа. Он попал в больницу в Омске. Российские врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite, где медики обнаружили в его организме следы яда из группы «Новичок». В России допускают, что Навального могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в Берлин.


Евросоюз в октябре в связи с ситуацией с Навальным ввел санкции против шести россиян. Введенные ограничения подразумевают, что этим людям запрещен въезд в страны ЕС, а любые их активы там будут арестованы. Позже несколько сенаторов США предложили Минфину и Госдепартаменту страны также ввести ограничения против возможных участников «дела Навального».


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#новичок #отравление #навальный
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»