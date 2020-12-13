Times: Навального отравили «Новичком» дважды

Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить дважды — один раз в гостиничном номере, второй — перед отправкой в Германию, пишет газета Times со ссылкой на источники в европейских спецслужбах. По версии разведчиков, оба раза жизнь политика спасли российские врачи, введя ему атропин. Издание также утверждает, что во время пребывания Навального в омской больнице агенты российских спецслужб постоянно присутствовали в кабинете главврача.





«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — пишет газета.





По версии западных спецслужб, в первый раз политика отравили в его гостиничном номере — «Новичок» нашли на вещах Навального. Позднее оппозиционеру стало плохо в самолете Томск — Москва, и он был доставлен в больницу в Омске. Через два дня, когда его собирались увезти в Германию на лечение, его попытались отравить вновь, пишет издание. Оба раза жизнь Навального спасли врачи, введя ему вовремя атропин.





Все время, пока политик оставался в Омске, за ним наблюдали агенты российских спецслужб, заявили источники Times. По их данным, сотрудники органов госбезопасности организовали себе «базу» в кабинете главврача больницы.





Ранее историк и член Совета по правам человека Николай Сванидзе рассказал Daily Storm, что предложил президенту РФ Владимиру Путину возбудить дело об отравлении гражданина РФ, чтобы понять, из-за чего основатель ФБК чуть не умер. По его словам, отсутствие такого дела наносит урон репутации страны, а президент на вопрос ответил, что Москва ничего не может сделать без ответа Берлина.





Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на борту самолета 20 августа. Он попал в больницу в Омске. Российские врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite, где медики обнаружили в его организме следы яда из группы «Новичок». В России допускают, что Навального могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в Берлин.





Евросоюз в октябре в связи с ситуацией с Навальным ввел санкции против шести россиян. Введенные ограничения подразумевают, что этим людям запрещен въезд в страны ЕС, а любые их активы там будут арестованы. Позже несколько сенаторов США предложили Минфину и Госдепартаменту страны также ввести ограничения против возможных участников «дела Навального».