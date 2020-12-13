Число активных случаев COVID-19 в России впервые превысило 500 тысяч

Столица также лидирует по числу победивших COVID-19 пациентов — 4841. На втором месте — Санкт-Петербург (2151), на третьем — Московская область (962). В Архангельской области выздоровел 531 больной, в Нижегородской области — 433, в Свердловской области — 393, в Красноярском крае — 388.





Минимальное число случаев заражения выявлено в Ненецком автономном округе — четыре новых пациента, на Чукотке — пять, в Еврейской автономной области — 23, в Магаданской области — 44, в Марий Эл — 53 заболевших.