Число активных случаев COVID-19 в России впервые превысило 500 тысяч

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 653 928. Вылечились от коронавируса за последние 24 часа 20 277 россиян. С начала пандемии справились с болезнью 2 106 235 человек. Число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 488, до 46 941. В настоящий момент в стране болеют коронавирусом 500 752 человека — впервые с начала пандемии этот показатель поднялся так высоко.
По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место по-прежнему занимает Москва — 6425 больных. За столицей следуют: Санкт-Петербург — 3768 случаев, Подмосковье — 1444, Нижегородская область — 497, Республика Карелия — 417, Архангельская область — 401, Республика Коми — 398, Свердловская область — 391.
Столица также лидирует по числу победивших COVID-19 пациентов — 4841. На втором месте — Санкт-Петербург (2151), на третьем — Московская область (962). В Архангельской области выздоровел 531 больной, в Нижегородской области — 433, в Свердловской области — 393, в Красноярском крае — 388.
Минимальное число случаев заражения выявлено в Ненецком автономном округе — четыре новых пациента, на Чукотке — пять, в Еврейской автономной области — 23, в Магаданской области — 44, в Марий Эл — 53 заболевших.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 13 декабря достигло 71 726 830. Жертвами инфекции стали 1 605 468 человек. Лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 США — 16 067 031 заболевших и 297 837 скончавшихся. На втором месте — Индия (9 857 029 и 143 019), на третьем — Бразилия (6 880 127 и 181 123). Россия занимает четвертую и 10-ю позиции соответственно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».