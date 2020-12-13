Главы Минобороны РФ и Армении обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян встретились и обсудили произошедшее 12 декабря нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в армянском оборонном ведомстве. Ереван назвал инцидент провокацией со стороны Азербайджана и сообщил о продолжении переговоров по урегулированию ситуации. В Баку в свою очередь заявили, что проводили в Карабахе антитеррористическую операцию.





«12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха. Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — сообщили в Минобороны Армении.





По данным армянского ведомства, в ходе столкновения 12 декабря шесть военнослужащих с их стороны получили ранения, Баку понес потери среди личного состава. «Минобороны Армении решительно осуждает провокацию азербайджанской стороны, <...> которая ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря прямым усилиям президента России», — говорится в сообщении.





Переговоры по урегулированию ситуации продолжаются с участием представителей РФ, Армении и Азербайджана, отметили в армянском Минобороны. Стороны пытаются договориться о прекращении столкновений и возвращении войск на прежние позиции.





В Баку инцидент объяснили антитеррористической операцией. «К северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский», — назвали причину операции в Минобороны Азербайджана.