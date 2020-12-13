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Главы Минобороны РФ и Армении обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе
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Главы Минобороны РФ и Армении обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

В Баку произошедшее назвали антитеррористической операцией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян встретились и обсудили произошедшее 12 декабря нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в армянском оборонном ведомстве. Ереван назвал инцидент провокацией со стороны Азербайджана и сообщил о продолжении переговоров по урегулированию ситуации. В Баку в свою очередь заявили, что проводили в Карабахе антитеррористическую операцию.


«12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха. Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — сообщили в Минобороны Армении.


По данным армянского ведомства, в ходе столкновения 12 декабря шесть военнослужащих с их стороны получили ранения, Баку понес потери среди личного состава. «Минобороны Армении решительно осуждает провокацию азербайджанской стороны, <...> которая ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря прямым усилиям президента России», — говорится в сообщении.


Переговоры по урегулированию ситуации продолжаются с участием представителей РФ, Армении и Азербайджана, отметили в армянском Минобороны. Стороны пытаются договориться о прекращении столкновений и возвращении войск на прежние позиции.


В Баку инцидент объяснили антитеррористической операцией. «К северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский», — назвали причину операции в Минобороны Азербайджана.


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Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

В Минобороны РФ заявили, что зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня на территории непризнанной республики 12 декабря 2020
Dailystorm - Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику, а Баку получил контроль над тремя районами Карабаха. Также по договору в регионе размещены российские миротворцы. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной республикой.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. Еще ни одна страна в мире не признала Карабах, включая Армению.


#шойгу #азербайджан #армения #арутюнян
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