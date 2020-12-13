Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни. По словам пресс-атташе коллектива Нонны Абрамовой, причиной смерти стал инфаркт.





«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт», — приводит РБК слова Абрамовой.





Ранее о смерти музыканта сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на осведомленный источник. Возможной причиной смерти собеседник назвал остановку сердца.





Андрей Борисович Сапунов — вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение», существующей с 1979 года. Музыкант принимал участие почти во всей деятельности группы, и вышел из ее состава только в 2016 году. Кроме «Воскресения» артист также играл в группах «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова», «Трио: Романов — Сапунов — Кобзон».