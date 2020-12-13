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«Сказки мне рассказываете»: Путин потребовал за выходные прекратить рост цен на продукты
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«Сказки мне рассказываете»: Путин потребовал за выходные прекратить рост цен на продукты

Российский лидер раскритиковал правительство за «эксперименты» с товарами

Президент РФ Владимир Путин потребовал в начале следующей недели ограничить рост цен на еду. Глава государства резко раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также подчеркнул, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, и вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.


«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря, запись с которого показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».


Глава государства также раскритиковал правительство за допущенный рост цен на базовые продукты. «На зерновые [в мире цены выросли на] 19,9%, да? А у нас [цены выросли на] макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше! А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем!» — подчеркнул он.


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Путин добавил, что причиной роста цен на продукты не является пандемия. «Она вообще не имеет никакого отношения! Рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством», — пояснил он.


В пример президент привел рост цен на муку почти на 13%. «Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно. <...> Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — сказал он.


«Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников», — заключил он.


10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты питания. Ранее он раскритиковал деятельность министерств, которые, по его словам, недооценили риски роста цен на продукты. Он обратился к правительству после заявления Путина о повышении цен.


9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым указал на нехватку у многих россиян денег на покупку продуктов питания. Президент напомнил, что в СССР был дефицит, однако сейчас проблема с доступом к продовольствию сохраняется, но по причине высоких цен на еду.


#продукты #рост цен #правительство #путин
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