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Собянин назвал условия ужесточения ограничений из-за COVID-19
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Собянин назвал условия ужесточения ограничений из-за COVID-19

Ситуация весной и в данный момент отличаются, отметил градоначальник

Власти Москвы пока не намерены ужесточать ограничения из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, меры будут становиться жестче, если медицинская система города перестанет справляться с потоком пациентов. Градоначальник отметил, что до этого порога далеко. Ситуация с инфекцией в столице сейчас значительно стабильнее, чем весной, отметил он, и на Новый год новых ограничений не появится.


«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой», — рассказал Собянин в интервью для Наили Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».


По словам мэра, введение весной локдауна не должно значить, что сейчас при высоком числе заболевающих снова необходим карантин. «Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших. <...> Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов», — объяснил он.


Собянин добавил, что не рассматривает «китайский сценарий» борьбы с коронавирусом, когда для предотвращения распространения болезни блокировались целые районы городов. «Я считаю, что он вообще не применим к нам», — пояснил он.


На Новый год в столице не будут вводить дополнительных ограничений — комендантского часа или запретов на продажу алкоголя не будет, рассказал градоначальник. «Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», — уточнил он.


Ранее Собянин сообщил, что с 14 декабря стартует запись на вакцинацию работающих граждан в нескольких отраслях. Первыми прививку против коронавируса получат сотрудники МФЦ, а также частных предприятий в сфере торговли как представители наиболее уязвимых категорий населения.


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#москва #собянин #коронавирус #ограничения
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