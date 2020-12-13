Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий Президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева. <...> Мы скорбим об утрате и соболезнуем близким, родным и друзьям Евгения Александровича. Этот год забрал у нас лучших, людей, которые олицетворяли собой эпоху. Берегите себя и своих близких!» — сообщили в Кремле.





Песков отметил, что Хорошевцев последние 20 лет был «голосом Кремля». «Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — уточнил он.





Евгений Александрович Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве, окончил Государственный институт театрального искусства. Он был учеником диктора Юрия Левитана, который в 1945-м году объявил о взятии советскими войсками Берлина и о победе СССР в Великой Отечественной войне. С 2000 года Хорошевцев работал диктором на протокольных мероприятиях российского президента.