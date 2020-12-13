Попова рассказала о предотвращении ранней эпидемии COVID-19 в России

Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы еще в январе, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в РФ были три больных COVID-19, которые подхватили инфекцию в Китае, однако распространения болезни удалось не допустить. Настоящий «нулевой пациент», от которого началась эпидемия, появился в России в марте, добавила Попова, а к середине месяца случаев инфекции уже было больше сотни.





«Первыми выявленными случаями, но не давшими распространения, были случаи, завезенные из Китая. Их было три, это, в самом деле так. Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — подчеркнула Попова в интервью Наиле Аскер-Заде к фильму «Опасный вирус. Первый год».





Глава Роспотребнадзора отметила, что уже в январе российские медики понимали потенциальную опасность эпидемии коронавируса. «Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия. В 20-х числах января мы докладывали с [вице-премьером] Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения [Михаилом Мурашко], президенту [Владимиру Путину]», — объяснила она.