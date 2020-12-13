Попова рассказала о предотвращении ранней эпидемии COVID-19 в России

Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы еще в январе, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в РФ были три больных COVID-19, которые подхватили инфекцию в Китае, однако распространения болезни удалось не допустить. Настоящий «нулевой пациент», от которого началась эпидемия, появился в России в марте, добавила Попова, а к середине месяца случаев инфекции уже было больше сотни.
«Первыми выявленными случаями, но не давшими распространения, были случаи, завезенные из Китая. Их было три, это, в самом деле так. Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — подчеркнула Попова в интервью Наиле Аскер-Заде к фильму «Опасный вирус. Первый год».
Глава Роспотребнадзора отметила, что уже в январе российские медики понимали потенциальную опасность эпидемии коронавируса. «Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия. В 20-х числах января мы докладывали с [вице-премьером] Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения [Михаилом Мурашко], президенту [Владимиру Путину]», — объяснила она.
«Нулевой пациент», то есть заболевший, который успел заразить нескольких других людей, появился в РФ 1 марта, добавила Попова. «Мы его знаем. <...> Уже к 17 марта у нас был сотый случай заболевания», — уточнила она.
По данным на 13 декабря, в России выявили за время пандемии 2 653 928 случая заражения COVID-19, из них 28 080 — за последние сутки. Вылечились от коронавируса за 24 часа 20 277 россиян. С начала пандемии справились с болезнью 2 106 235 человек. Число жертв инфекции за сутки увеличилось на 488, до 46 941. В настоящий момент в стране болеют коронавирусом 500 752 человека.