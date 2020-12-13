Новости
Новости
St
В Чечне произошло шесть землетрясений за сутки
Новости

В Чечне произошло шесть землетрясений за сутки

Максимальная магнитуда за это время достигала 5,6

В Чечне за последние 24 часа произошло шесть землетрясений, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, максимальная магнитуда зафиксирована при первом толчке в ночь на 13 декабря — 5,6, остальные не превышали магнитуды 4,1. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.


«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения», — сообщили в МЧС (цитата по ТАСС).


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Первое землетрясение зафиксировано около 00:30 мск (магнитуда 5,6). и в 12:15 мск (магнитуда 3,7). Позднее произошли еще пять сотрясений с более короткими интервалами — в 12:15 мск (магнитуда 3,7), в 14:40 (магнитуда 4,1), в 15:08 мск (магнитуда 3,1), в 16:07 мск (магнитуда 3,8) и в 16:36 мск (магнитуда 2,9).


Эпицентры всех этих сотрясений находились в Урус-Мартановском районе. Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.


10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Толчки ощущались в Бурятии и Иркутской области — по данным экстренных служб, жертв и разрушений не последовало. Эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал поблизости от населенного пункта Дубинино. 


#чечня #землетрясение #мчс
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»