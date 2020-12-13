В Чечне произошло шесть землетрясений за сутки

В Чечне за последние 24 часа произошло шесть землетрясений, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, максимальная магнитуда зафиксирована при первом толчке в ночь на 13 декабря — 5,6, остальные не превышали магнитуды 4,1. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.





«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения», — сообщили в МЧС (цитата по ТАСС).