В Чечне произошло шесть землетрясений за сутки

В Чечне за последние 24 часа произошло шесть землетрясений, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, максимальная магнитуда зафиксирована при первом толчке в ночь на 13 декабря — 5,6, остальные не превышали магнитуды 4,1. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения», — сообщили в МЧС (цитата по ТАСС).
Первое землетрясение зафиксировано около 00:30 мск (магнитуда 5,6). и в 12:15 мск (магнитуда 3,7). Позднее произошли еще пять сотрясений с более короткими интервалами — в 12:15 мск (магнитуда 3,7), в 14:40 (магнитуда 4,1), в 15:08 мск (магнитуда 3,1), в 16:07 мск (магнитуда 3,8) и в 16:36 мск (магнитуда 2,9).
Эпицентры всех этих сотрясений находились в Урус-Мартановском районе. Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.
10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Толчки ощущались в Бурятии и Иркутской области — по данным экстренных служб, жертв и разрушений не последовало. Эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал поблизости от населенного пункта Дубинино.