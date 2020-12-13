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Власти США планируют привить от COVID-19 100 миллионов человек за три месяца
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Власти США планируют привить от COVID-19 100 миллионов человек за три месяца

Вакцинация может начаться с 14 декабря

Власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов американцев до конца I квартала 2021 года, заявил американский иммунолог Монсеф Слауи. Как сообщил врач, возглавляющий госпрограмму «Операция: Молниеносная Скорость» по вакцинированию граждан страны, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе — еще 50-80 миллионов доз. В Минздраве США выразили надежду, что вакцинация начнется уже завтра.


«Мы бы провели вакцинацию 100 миллионов человек к завершению первого квартала 2021 года. Мы работаем с Pfizer (фирмой — производителем вакцины в США), чтобы позволить им предоставить нам еще 100 миллионов доз вакцины во втором квартале», — заявил Слауи.


Врач подчеркнул, что его и его команду волнует неуверенность американцев в вакцине. «Очень важно, чтобы большая часть населения приняла вакцину. Только так мы можем создать популяционный иммунитет», — добавил он.


Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан в свою очередь сообщил, что уже 14 декабря начнутся поставки первых партий вакцины. Он выразил надежду, что в этот же день препарат начнут получать американцы. «Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы это произошло завтра», — уточнил он.


13 декабря глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что американский препарат Pfizer защитит человека от коронавируса на четыре-пять месяцев, тогда как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет создавать иммунитет на срок около двух лет. По его словам, это следует из платформ, на которых создавались вакцины, — препараты на их основе показывали такие сроки эффективности. Ученый также подчеркнул, что населению необходимо привиться до того, как защитное действие вакцин закончится.


Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».


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#вакцинация #коронавирус #pfizer #сша
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