«Коммерсантъ»: США хотят закрыть два генконсульства в России

США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». С марта диппредставительство в Екатеринбурге оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а ведомство во Владивостоке тогда же приостановило деятельность.





В Госдепартаменте США предполагают, что ситуация с COVID-19 в ближайшее время не будет лучше, пояснили источники издания. «Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса», — пишет газета.





В генконсульстве США во Владивостоке пока ничего не могут сказать о возможном закрытии. «Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет», — цитирует представителя дипведомства РИА Новости. Американское генконсульство в Екатеринбурге позднее сообщило агентству, что не комментирует информацию о возможном закрытии.





В марте в Госдепартаменте США объяснили, что работу генконсульства во Владивостоке было решено приостановить «в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан». Дипломаты тогда выразили надежду, что ведомство во Владивостоке возобновит работу, «как только это позволит ситуация».





В марте 2018 года США выслали 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Такие меры были приняты из-за отравления 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в отравлении Москву, а Вашингтон заявил о солидарности с Великобританией. РФ в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов попросила покинуть страну 60 американских сотрудников диппредставительств, а также объявила закрытии генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.