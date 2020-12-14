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«Коммерсантъ»: США хотят закрыть два генконсульства в России
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«Коммерсантъ»: США хотят закрыть два генконсульства в России

Работу диппредставительств в Екатеринбурге и Владивостоке могут остановить из-за эпидемиологической обстановки

США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». С марта диппредставительство в Екатеринбурге оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а ведомство во Владивостоке тогда же приостановило деятельность. 


В Госдепартаменте США предполагают, что ситуация с COVID-19 в ближайшее время не будет лучше, пояснили источники издания. «Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса», — пишет газета.


В генконсульстве США во Владивостоке пока ничего не могут сказать о возможном закрытии. «Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет», — цитирует представителя дипведомства РИА Новости. Американское генконсульство в Екатеринбурге позднее сообщило агентству, что не комментирует информацию о возможном закрытии.


В марте в Госдепартаменте США объяснили, что работу генконсульства во Владивостоке было решено приостановить «в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан». Дипломаты тогда выразили надежду, что ведомство во Владивостоке возобновит работу, «как только это позволит ситуация».


В марте 2018 года США выслали 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Такие меры были приняты из-за отравления 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в отравлении Москву, а Вашингтон заявил о солидарности с Великобританией. РФ в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов попросила покинуть страну 60 американских сотрудников диппредставительств, а также объявила закрытии генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. 


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Россия закрывает генконсульство США в Петербурге

Из РФ вышлют 60 американских дипломатов 29 марта 2018
Dailystorm - Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
#дипломаты #консульство #владивосток #сша
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