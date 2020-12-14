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Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян
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Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян

Журналист призвал граждан РФ не ставить себя ниже или выше иностранцев

Журналист призвал граждан РФ не ставить себя ниже или выше иностранцев Фото: © АГН Москва / Никеричев Андрей
Фото: © АГН Москва / Никеричев Андрей

Русские одновременно и считают себя великими, и снисходительно относятся к соотечественникам, из-за чего у них создается странное отношение к себе и другим россиянам, заявил телеведущий Владимир Познер. Так он объяснил свои слова о комплексе неполноценности у них. Журналист призвал русских уважать себя и свой народ, но и не ставить себя выше иностранцев.


«Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — «Да мы же лучшие». И вот это сочетание я и называю «комплексом неполноценности», который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму.», — рассказал Познер в интервью ТАСС.


По словам телеведущего, он не встречал такого отношения к соотечественникам у других народов. «Я знаю немало русских людей, которые говорят: «Вот в прошлом году я отдыхал там-то. Было замечательно, не было ни одного русского». Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно», — привел он пример.


Этого явления нет среди эмигрантов, которые покинули Россию в начале XX века, и у досоветского поколения, отметил Познер. «И этот круг людей, их дети мне знакомы. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения», — уточнил он.


Познер посоветовал русским людям относиться к себе и своим соотечественникам с уважением, но не презирать другие народы. «Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о «комплексе неполноценности». <...> На мой взгляд, подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире», — заключил он.


Ранее Познер назвал неграмотными и страдающими от комплекса неполноценности россиян, которые c пренебрежением высказываются о демократии. По его мнению, подавляющее большинство граждан РФ выступит за основные права человека, являющиеся частью демократического строя, даже если часть граждан негативно относится к демократии. 


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#народ #россияне #познер
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