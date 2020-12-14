Трамп заявил, что пока не будет вакцинироваться от COVID-19

Ранее 14 декабря источники Bloomberg сообщили, что в ближайшие дни, возможно, уже с сегодняшнего дня, вакцину предложат «руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти». По информации агентства, планируется использовать препараты компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация представителей власти среди прочего поможет убедить жителей США в безвредности вакцины, писало издание.





Президент США Дональд Трамп переболел коронавирусной инфекцией осенью. Он и его жена Меланья 2 октября объявили, что заразились COVID-19. В тот же день Трампа увезли в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.





13 декабря американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе — еще 50-80 миллионов доз. В Минздраве США выразили надежду, что вакцинация начнется уже 14 декабря.





13 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что американский препарат Pfizer защитит человека от коронавируса на четыре-пять месяцев, тогда как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предлагает двухлетний иммунитет. По его словам, это следует из платформ, на которых создавались вакцины. Ученый подчеркнул, что населению необходимо привиться до того, как защитное действие вакцин закончится.