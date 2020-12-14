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Трамп заявил, что пока не будет вакцинироваться от COVID-19
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Трамп заявил, что пока не будет вакцинироваться от COVID-19

Ранее СМИ писали, что в ближайшие дни представители Белого дома сделают прививки

Ранее СМИ писали, что в ближайшие дни представители Белого дома сделают прививки Фото: © Global Look Press / Oliver Contreras
Фото: © Global Look Press / Oliver Contreras

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от COVID-19. Ранее американские СМИ сообщили, что в ближайшие дни сотрудники Белого дома вакцинируются от коронавирусной инфекции. Трамп считает, что представители власти должны получить доступ к препарату «несколько позже, если в этом нет особой необходимости».


«Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!» — написал Трамп в Twitter.


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Ранее 14 декабря источники Bloomberg сообщили, что в ближайшие дни, возможно, уже с сегодняшнего дня, вакцину предложат «руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти». По информации агентства, планируется использовать препараты компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация представителей власти среди прочего поможет убедить жителей США в безвредности вакцины, писало издание.


Президент США Дональд Трамп переболел коронавирусной инфекцией осенью. Он и его жена Меланья 2 октября объявили, что заразились COVID-19. В тот же день Трампа увезли в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.


13 декабря американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе — еще 50-80 миллионов доз. В Минздраве США выразили надежду, что вакцинация начнется уже 14 декабря.


13 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что американский препарат Pfizer защитит человека от коронавируса на четыре-пять месяцев, тогда как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предлагает двухлетний иммунитет. По его словам, это следует из платформ, на которых создавались вакцины. Ученый подчеркнул, что населению необходимо привиться до того, как защитное действие вакцин закончится.


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#вакцина #белый дом #сша #трамп
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