Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» запустили впервые за шесть лет

В ведомстве рассказали, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. На носителе был закреплен макет спутника.





В «Роскосмосе» уточнили, что через 12 минут 28 секунд после старта, от «Ангары» отделился орбитальный блок с макетом нагрузки и разгонным блоком «Бриз-М», который должен доставить объект на целевую орбиту.





«Ангара» — семейство российских ракет-носителей, включающее классы ракет от легкого до тяжелого. До старта «Ангары-А5» проводилось только два запуска ракет этого вида, оба в 2014 году: легкой «Ангары-1.2ПП» в июле и тяжелой «Ангары» 23 декабря, когда ракета вывела на орбиту макет полезной нагрузки массой в две тонны.