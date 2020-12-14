Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» запустили впервые за шесть лет

Военно-космические силы России провели испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. По данным Минобороны РФ, ракета-носитель выведет на орбиту макет спутника, при пуске и полете никаких нарушений обнаружено не было. Это второй запуск такой ракеты в истории — последний испытательный пуск состоялся в конце 2014 года.
«Стартовавшая в 08:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения «Ангара-А5» в расчетное время — 08:53 — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).
В ведомстве рассказали, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. На носителе был закреплен макет спутника.
В «Роскосмосе» уточнили, что через 12 минут 28 секунд после старта, от «Ангары» отделился орбитальный блок с макетом нагрузки и разгонным блоком «Бриз-М», который должен доставить объект на целевую орбиту.
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей, включающее классы ракет от легкого до тяжелого. До старта «Ангары-А5» проводилось только два запуска ракет этого вида, оба в 2014 году: легкой «Ангары-1.2ПП» в июле и тяжелой «Ангары» 23 декабря, когда ракета вывела на орбиту макет полезной нагрузки массой в две тонны.