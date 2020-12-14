Дерипаска придумал, как не допускать взлета цен на продукты

Миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. По словам Дерипаски, если ситуацию не изменить в ближайшее время — «чуда не будет» и россиянам придется все больше денег тратить на еду.





«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — написал в своем Telegram-канале Дерипаска.





Бизнесмен обратил внимание, что аграрии в настоящий момент получают кредиты не менее чем под 12% годовых, поэтому вынуждены повышать цены на свою продукцию. «Ну и какую прибыль он [аграрий] должен получать, чтоб отдать эти проценты?»— задался вопросом Дерипаска. Он назвал такие займы «ростовщическими».





В сложившейся ситуации, по мнению миллиардера, необходимо предоставить аграрному сектору займы под такой же процент, как в США или Европе. «Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — отметил бизнесмен. «И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами», — полагает Дерипаска.





Еще одной проблемой миллиардер считает то, что «четверть населения страны переехало в так называемую Большую Москву, плюс, наверное, 95% самого активного населения». «Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», — подчеркнул бизнесмен.