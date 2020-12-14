Дерипаска придумал, как не допускать взлета цен на продукты

Миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. По словам Дерипаски, если ситуацию не изменить в ближайшее время — «чуда не будет» и россиянам придется все больше денег тратить на еду.
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — написал в своем Telegram-канале Дерипаска.
Бизнесмен обратил внимание, что аграрии в настоящий момент получают кредиты не менее чем под 12% годовых, поэтому вынуждены повышать цены на свою продукцию. «Ну и какую прибыль он [аграрий] должен получать, чтоб отдать эти проценты?»— задался вопросом Дерипаска. Он назвал такие займы «ростовщическими».
В сложившейся ситуации, по мнению миллиардера, необходимо предоставить аграрному сектору займы под такой же процент, как в США или Европе. «Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — отметил бизнесмен. «И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами», — полагает Дерипаска.
Еще одной проблемой миллиардер считает то, что «четверть населения страны переехало в так называемую Большую Москву, плюс, наверное, 95% самого активного населения». «Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее «Известия» сообщили, что бизнес намерен заморозить цены на сахар и подсолнечное масло на три месяца с начала следующего года. Предположительно, стоимость килограмма сахара составит 36 рублей у производителя и не больше 45 рублей в магазине, а литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.
Отмечается, что производители пытаются найти компромисс, чтобы зафиксировать цены на выгодном для себя уровне, — если поставлять товары станет невыгодно, то поток сахара и масла прекратится и может возникнуть дефицит. По словам собеседников издания, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.
Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании, передает РИА Новости. По сведениям агентства, на Украине, в Казахстане и Молдавии, напротив, на еду тратятся значительные суммы — более 40% всех расходов граждан.
Россия среди других стран Европы занимает 31-е место по доле расходов на продукты питания с показателем 29,7%. Кроме того, на алкоголь и табак россияне тратят 3% от всего «кошелька», на кафе, рестораны и отели — 3,5%, на досуг и культуру — 8,4%.
Российский лидер Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за рост стоимости основных продуктов. Он обратил внимание, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите?» — спросил Путин министра экономического развития Максима Решетникова.
Глава государства потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Путин резко раскритиковал Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также отметил, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.
С критикой выступал и премьер Михаил Мишустин. Он посетовал, что профильные министерства и ведомства «пустили на самотек» ситуацию с ростом цен на важную продукцию. Мишустин также потребовал еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на товары из базовой продовольственной корзины.