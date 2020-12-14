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Пригожин пообещал подарить освобожденным в Ливии россиянам по 18 миллионов рублей
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Пригожин пообещал подарить освобожденным в Ливии россиянам по 18 миллионов рублей

Максима Шугалея и Самера Суэйфана задерживали на 18 месяцев по подозрению в попытке повлиять на местные выборы

Предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», пообещал выдать в качестве материальной помощи по 18 миллионов рублей освобожденным в Ливии россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалея и Суэйфана задерживали на 18 месяцев по подозрению в попытке повлиять на местные выборы.


«Евгений Викторович принял решение помочь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану и оказать материальную поддержку в размере 18 миллионов рублей каждому (по одному миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в плену). Русские своих не бросают!»говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.


10 декабря в Ливии освободили Шугалея и Суэйфана. 11 декабря они вернулись в Россию. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич пообещал позднее раскрыть подробности об освобождении россиян.


Сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года в Ливии, куда они прибыли, чтобы провести социологическое исследование. Россиян задержали представители одного из вооруженных формирований Триполи. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что Шугалей и Суэйфан собирались повлиять на предстоящие в государстве выборы. Российская сторона опровергла это заявление.


В сентябре стало известно, что политтехнолог Максим Шугалей возглавил список партии «Родина» на выборах в парламент Коми. Его выдвижение первым номером Daily Storm подтвердил член президиума «Родины» Федор Бирюков. Он рассказал, что заочное участие Шугалея поможет ускорить его освобождение из тюрьмы в Триполи.


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В Ливии освободили россиян, задержанных полтора года назад

Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже едут домой, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич 10 декабря 2020
Dailystorm - В Ливии освободили россиян, задержанных полтора года назад
#ливия #россияне #пригожин
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