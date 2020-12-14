Пригожин пообещал подарить освобожденным в Ливии россиянам по 18 миллионов рублей

Предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», пообещал выдать в качестве материальной помощи по 18 миллионов рублей освобожденным в Ливии россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалея и Суэйфана задерживали на 18 месяцев по подозрению в попытке повлиять на местные выборы.





«Евгений Викторович принял решение помочь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану и оказать материальную поддержку в размере 18 миллионов рублей каждому (по одному миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в плену). Русские своих не бросают!» — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.





10 декабря в Ливии освободили Шугалея и Суэйфана. 11 декабря они вернулись в Россию. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич пообещал позднее раскрыть подробности об освобождении россиян.





Сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года в Ливии, куда они прибыли, чтобы провести социологическое исследование. Россиян задержали представители одного из вооруженных формирований Триполи. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что Шугалей и Суэйфан собирались повлиять на предстоящие в государстве выборы. Российская сторона опровергла это заявление.



