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Доллару предсказали падение до 65 рублей
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Доллару предсказали падение до 65 рублей

В 2021 году спрос на сырье восстановится, полагает аналитик Стин Якобсен

В 2021 году спрос на сырье восстановится, полагает аналитик Стин Якобсен Фото: © Global Look Press / Svancara Petr
Фото: © Global Look Press / Svancara Petr

Российская валюта недооценена и может укрепиться до 65-66 рублей за доллар, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его мнению, в 2021 году спрос на сырьевые товары восстановится и Россия одной из первых получит от этого выгоду. Аналитик тем не менее пояснил, что рубль вернет позиции только в долгосрочной перспективе.


«Рубль недооценен. Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество. <...> В долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — заявил Якобсен (цитата по РИА Новости).


Аналитик отметил, что торговать парой «доллар — рубль» в этом году было легко. «Мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить», — сказал он.


Курс доллара по отношению к рублю серьезно колебался в 2020 году, превышая в пиках отметку 80 рублей за доллар из-за пандемии коронавируса и скачков цен на нефть. С 3 ноября доллар начал заметно терять позиции — 2 ноября он достиг почти пикового значения в 80,55 рубля за доллар, однако после президентских выборов в США валюта начала слабеть, и на утро 14 декабря один доллар оценивается в 73 рубля.


Ранее Якобсен, который является одним из авторов «шокирующих прогнозов» Saxo Bank, предсказал мировой экономике в 2021 году усиление интереса к развивающимся странам и их рынкам. По его мнению, технологии спутникового Wi-Fi обрушат цены на услуги связи и повысят скорость обмена данными, а революции в области финансовых технологий и электронных банков дадут большинству жителей Земли доступ к цифровой экономике.


В июне глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что курс рубля к концу 2020 года вернется к отметке 60 рублей за доллар. Греф объяснил, что основывается на прогнозах цены на нефть в 60-62 доллара за баррель в конце года. Топ-менеджер добавил, что при возникновении второй волны COVID-19 курс рубля может опять колебаться.


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#доллар #курс рубля #прогноз #saxo bank
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