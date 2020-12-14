Заболеваемость COVID-19 в России падает второй день подряд

Столица также лидирует по числу справившихся с болезнью пациентов — их за последние 24 часа 4932. На втором месте — Санкт-Петербург (1903), на третьем — Московская область (961). В Нижегородской области выздоровели 432 пациентов с ковидом, в Свердловской области — 401, в Красноярском крае — 400, в Архангельской области — 390.





Не выявлено новых заболевших коронавирусом за сутки на Чукотке. Минимальное число случаев заражения инфекцией в стране — в Ненецком автономном округе (5), в Еврейской автономной области — 23, в Магаданской области — 42, в Марий Эл — 54.