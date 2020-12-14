Заболеваемость COVID-19 в России падает второй день подряд

За последние сутки в России выявили 27 328 новых случаев коронавируса. С 11 декабря за сутки не фиксировалось меньше 28 тысяч заражений. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 681 256. Вылечились от коронавируса за последние 24 часа 18 562 россиянина. С начала пандемии справились с болезнью 2 124 797 человек. Число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 450, до 47 391. В настоящий момент в стране болеют коронавирусом 509 068 человек.
По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место по-прежнему занимает Москва — 5874 больных. За столицей следуют: Санкт-Петербург — 3771 случай, Подмосковье — 1484, Нижегородская область — 493, Архангельская область — 403, Свердловская область — 397, Ростовская область — 384, Воронежская область — 381.
Столица также лидирует по числу справившихся с болезнью пациентов — их за последние 24 часа 4932. На втором месте — Санкт-Петербург (1903), на третьем — Московская область (961). В Нижегородской области выздоровели 432 пациентов с ковидом, в Свердловской области — 401, в Красноярском крае — 400, в Архангельской области — 390.
Не выявлено новых заболевших коронавирусом за сутки на Чукотке. Минимальное число случаев заражения инфекцией в стране — в Ненецком автономном округе (5), в Еврейской автономной области — 23, в Магаданской области — 42, в Марий Эл — 54.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 14 декабря достигло 72 266 665. Жертвами инфекции стали 1 612 611 человек. Лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 США — 16 256 754 заболевших и 299 177 скончавшихся. На втором месте — Индия (9 884 100 и 143 355), на третьем — Бразилия (6 901 952 и 181 402). Россия занимает 4-ю и 10-ю позиции соответственно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале вакцинации от COVID-19 на всей территории страны. Глава правительства отметил, что в регионы уже направлены первые партии препаратов. Мишустин призвал руководителей регионов взять под личный контроль прививочную кампанию и обеспечить всем желающим возможность сделать прививку в период праздников. Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ряд крупных российских городов уже поставлены первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».