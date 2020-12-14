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Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку
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Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Информация о том, что он покинул пост главы правительства Армении, появилась накануне в Telegram-каналах

Информация о том, что он покинул пост главы правительства Армении, появилась накануне в Telegram-каналах Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку. Он подчеркнул, что оставит должность только на основании результатов волеизъявления народа. Информация о том, что Пашинян покинул пост главы правительства, появилась накануне в Telegram-каналах.


«Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа․ Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно», — цитирует обращение Никола Пашиняна к гражданам ТАСС. 


Премьер Армении также заявил, что провокации Вооруженных сил Азербайджана против сел Хцаберд и Хин Тахер в Нагорном Карабахе были нацелены в том числе и на обесценивание роли российских миротворцев. «Действия Азербайджана имеют ярко выраженный провокационный характер, но они также направлены на обесценивание деятельности миротворческой миссии РФ. Они хотят показать, что миротворцы не в силе остановить провокационные действия», — считает он.


Села Хцаберд и Хин Тахер оставались под армянским контролем, превратившись в эксклав, потому что весь Гадрутский район Карабаха занят азербайджанцами, уточняет Sputnik Армения. Вооруженные силы Азербайджана инициировали наступление на населенные пункты, из-за чего произошли бои с армянской стороной. Позднее стало известно, что российские военные включили Хцаберд и Хин Тахер в состав зоны миротворческой операции.


Пашинян в обращении рассказал, что Армения и Азербайджан «вплотную приблизились» к началу процесса обмена пленными. Он уточнил, что на первом этапе будут возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном.


Также премьер Армении объявил с 19 декабря трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. 


13 декабря пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворгян опровергла сообщения Telegram-каналов о планах Пашиняна уйти с должности. «Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — заявила она.


Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает в том числе размещение в регионе российских миротворцев. Они будут контролировать всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику.


Основу контингента российских миротворческих сил составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Наблюдательные посты стоят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Миротворцы круглосуточно мониторят обстановку.


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#пашинян #армения #премьер-министр
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