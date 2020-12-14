Появилось видео запуска российской ракеты «Ангара-А5»

«Безусловно, это важно. Это долгожданная ракета, которую мы уже сколько лет пытаемся начать пускать регулярно. У нас такого класса ракет немного — может быть, только «Протон» (предшественник «Ангары», разработанный в СССР. — Примеч. Daily Storm). На «Ангару» много надежд и планов. Мы надеемся, что ее отработка пройдет успешно», — приводит телеканал «Звезда» слова Виноградова.





«Ангара-А5» оторвалась от Земли в 08:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как рассказали в Минобороны, все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. На носителе был закреплен макет спутника.





В «Роскосмосе» уточнили, что через 12 минут 28 секунд после старта от «Ангары» отделился орбитальный блок с макетом нагрузки и разгонным блоком «Бриз-М», который должен доставить объект на целевую орбиту. После старта «Ангары» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал запись в Twitter: «Она летает, черт возьми!».





«Ангара» — семейство российских ракет-носителей, включающее классы от легкого до тяжелого. До старта «Ангары-А5» проводилось только два запуска ракет этого вида, оба в 2014 году: легкой «Ангары-1.2ПП» в июле и тяжелой «Ангары» 23 декабря, когда ракета вывела на орбиту макет полезной нагрузки массой в две тонны.





Проект должен заменить советские «Протоны» — ракеты будут способны выводить на орбиту грузы весом до 38 тонн (что на 26 тонн больше максимальной нагрузки «Протона»), а также запускаться с российских космодромов, в отличие от «Протона», который выдерживает только «Байконур», находящийся на территории Казахстана. Кроме того, в двигателях «Ангары» используется экологически чистое топливо.