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Появилось видео запуска российской ракеты «Ангара-А5»
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Появилось видео запуска российской ракеты «Ангара-А5»

Это второй в истории испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя этого вида

Это второй в истории испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя этого вида Фото: © twitter / @ Rogozin
Фото: © twitter / @ Rogozin

В Сети появилось видео запуска российской тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», произведенного утром 14 декабря с космодрома Плесецк. Космонавт Павел Виноградов назвал ракету «долгожданной» и отметил, что проектов такого класса у России немного. Поэтому, по его словам, космическая отрасль надеется начать регулярные запуски ракет нового семейства.


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«Безусловно, это важно. Это долгожданная ракета, которую мы уже сколько лет пытаемся начать пускать регулярно. У нас такого класса ракет немного — может быть, только «Протон» (предшественник «Ангары», разработанный в СССР. — Примеч. Daily Storm). На «Ангару» много надежд и планов. Мы надеемся, что ее отработка пройдет успешно», — приводит телеканал «Звезда» слова Виноградова.


«Ангара-А5» оторвалась от Земли в 08:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как рассказали в Минобороны, все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. На носителе был закреплен макет спутника.


В «Роскосмосе» уточнили, что через 12 минут 28 секунд после старта от «Ангары» отделился орбитальный блок с макетом нагрузки и разгонным блоком «Бриз-М», который должен доставить объект на целевую орбиту. После старта «Ангары» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал запись в Twitter: «Она летает, черт возьми!».


«Ангара» — семейство российских ракет-носителей, включающее классы от легкого до тяжелого. До старта «Ангары-А5» проводилось только два запуска ракет этого вида, оба в 2014 году: легкой «Ангары-1.2ПП» в июле и тяжелой «Ангары» 23 декабря, когда ракета вывела на орбиту макет полезной нагрузки массой в две тонны.


Проект должен заменить советские «Протоны» — ракеты будут способны выводить на орбиту грузы весом до 38 тонн (что на 26 тонн больше максимальной нагрузки «Протона»), а также запускаться с российских космодромов, в отличие от «Протона», который выдерживает только «Байконур», находящийся на территории Казахстана. Кроме того, в двигателях «Ангары» используется экологически чистое топливо.


#ракета #космос #ангара #роскосмос
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