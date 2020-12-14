«Супергероев нет»: Тихановская обвинила Европу в бессилии

Сразу после президентских выборов в Белоруссии кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская ожидала немедленной поддержки от стран Европы. Об этом она рассказала в интервью газете New Yorker. После четырех месяцев протестов политик разочаровалась в Евросоюзе — по ее мнению, Брюссель действует крайне осторожно и постоянно «оглядывается на Россию». Тихановская добавила, что против чиновников и крупнейших предприятий Белоруссии необходимо ввести санкции, чтобы лишить власти ресурсов.





«Мы работаем над введением санкций уже несколько месяцев, и это все очень долго и сложно. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Супергероев нет, нет мирового лидера, который бы мог повлиять на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Когда ему звонит [канцлер Германии] Ангела Меркель, он просто не поднимает трубку. Он говорит только с Китаем и Россией», — заявила Тихановская.





По мнению политика, Россия также очень осторожна в отношениях с Белоруссией. «Очевидно, что Лукашенко уйдет, это всего лишь вопрос времени. Может быть, нужен год. [Президент РФ Владимир] Путин — умный политик, и он должен понимать, что Лукашенко — политический банкрот», — полагает она.





Тихановская уверена, что протестное движение в стране станет менее заметным зимой. «Да, люди устали и они залягут на дно, потому что сложно терпеть, когда спецназ втаптывает тебя в грязь и потом везет в тюрьму в грязи. Но весной все начнется снова», — уточнила она.





Лукашенко игнорирует требования протестующих белорусов, потому что его поддерживают силовики, считает Тихановская. «У него нет ничего, кроме силовиков. Они даже не все его приверженцы. <...> Мы думаем, что как только у Лукашенко кончатся деньги на зарплаты силовикам, они его предадут», — заявила она.





Экс-кандидат в президенты Белоруссии вновь призвала другие страны вмешаться и ввести санкции в отношении руководства страны, а также против крупных предприятий, таких, как «Нафтан», «Беларуськалий», «Гродно Азот». «Прекратить займы, закупки у них, поставки им ресурсов и деталей для оборудования. Мы подсчитали, что даже при полной остановке предприятий у властей хватит ресурсов на два месяца работы», — пояснила она.





В августе состоялись выборы президента Белоруссии. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который бессменно занимает кресло руководителя республики с 1994 года. Оппозиция не согласилась с итогами. С того времени в стране проходят несанкционированные митинги. После выборов в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили о создании Координационного совета оппозиции — «политического органа, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти».