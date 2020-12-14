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Песков назвал bullshit заметки о втором отравлении Навального
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Песков назвал bullshit заметки о втором отравлении Навального

Ранее СМИ сообщили, что оппозиционеры пытались убить в больнице Омска

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков раскритиковал публикации The Sunday Times, где утверждалось, что основателя ФБК Алексея Навального, когда он находился в омской больнице, пытались еще раз отравить. Издание сообщало со ссылкой на источники, что отравители, скорее всего, не хотели, чтобы оппозиционер долетел до Германии.


«The Sunday Times это воскресное чтиво в халате. Есть фейки информационные, а есть сообщения, которые можно назвать английским словом bullshit [бычье дерьмо]. Большего не буду говорить», — заявил Песков.


13 декабря газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что Навального пытались отравить дважды — один раз в гостиничном номере, второй — перед отправкой в Германию. По версии разведчиков, оба раза жизнь политика спасли российские врачи, введя ему препарат атропин.


Издание также утверждает, что во время пребывания Навального в омской больнице агенты российских спецслужб постоянно присутствовали в кабинете главврача. Представители медицинского учреждения позднее заявили, что во время лечения основателя ФБК там находились только врачи и жена Навального Юлия.


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#кремль #песков #отравление #навальный
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